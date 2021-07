¿Quiénes son los mejores hermanos del zodiaco?

Géminis

Son el eje de sus familias. Siempre procuran trabajar por la unión de sus miembros desde el amor. Son excelentes consejeros, saben escuchar y solucionan los conflictos que se presenten por medio del diálogo. Con ellas o ellos siempre vas a divertirte, tienen un gran sentido del humor, pero cuando se trata de sacar su lado maduro y de responsabilidad, serán los primeros en hacerte caer en cuenta de tus errores.

Escorpio

Los mejores hermanos y hermanas del zodiaco. Constantemente están motivando a sus familiares. Si se trata de sus hermanos son los primeros en analizar todo el panorama que los rodea, siempre están dispuestos a ayudarles en lo que necesiten, y son los más indicados para “llamar la atención o regañar” cuando sienten que las cosas se salen de control. Excelentes confidentes y con una capacidad única para encontrarle salida a cualquier cosa en la vida.

Sagitario

Alcahuetas por excelencia. Si necesitas de alguien que sea tu cómplice, y no te ponga trabas para vivir aventuras, ellos son los indicados. Aunque estarán encima de ti todo el tiempo mirando que no te vayas por camino, jamás te cortarán las alas, ni te dirán que NO. En ellos encontrarás toda la confianza del mundo, pero debes estar muy atento, inmediatamente se den cuenta que estás mintiendo pueden convertirse en tu pero pesadilla.

Fuente: El Espectador.