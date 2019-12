Julio De Vido, tras salir de la cárcel: “El gobierno que pasó ha sido el más corrupto de la historia”

Un día después de dejar el Penal de Ezeiza, luego de que el Tribunal Oral Federal 7 (TOF 7) ordenara su inmediata liberación en el marco de la causa de los cuadernos, el ex ministro de Planificación Julio De Vido le brindó una entrevista al diputado nacional Eduardo Valdés en la que contó cómo fueron sus dos años en la cárcel y apuntó contra el gobierno de Mauricio Macri.

“Fue una etapa muy dura. Muy difícil, sobre todo para mi esposa y mis hijos. Por eso, pocas veces en la vida me sentí tan feliz como ayer cuando salí. Más allá del dolor enorme de dejar a otros compañeros que todavía están presos”, aseguró el ex funcionario kirchnerista. Entre esos compañeros destacó al ex ministro de Economía Amado Boudou y a otros ex funcionarios nacionales que se encuentran presos.

En diálogo con la AM 750, De Vido dijo que en la causa de los cuadernos “se premiaba (a los imputados) con una libertad sucia” y que fue “una estructura de mentiras armada por jueces y fiscales". “Muchos de los que están detenidos no cedieron a la coerción de arrepentirse, entre comillas, para entregarla a Cristina (Kirchner). Son gente de palabra”, sostuvo.

“El comentario que hay es que muchos de los que declararon después salieron corriendo a ver un escribano y desmentir lo que habían dicho. Pero, mientras tanto, le habían generaron un daño inmenso a nuestras familias y nuestro honor”, afirmó en la entrevista con Valdés. En esa línea, agregó: “Aportaron una enorme tonelada de desprestigio que va a llevar mucho tiempo recuperar”.

Durante el diálogo radial, De Vido agradeció a un grupo de dirigentes políticos que lo visitaron durante los dos años que estuvo en prisión. En esa lista destacó al ex canciller Rafael Bielsa; la abogada Graciana Peñafort; el intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi; el diputado nacional Horacio Pietragalla; el ex líder de Quebracho Fernando Esteche; el titular de ATE Capital, Daniel “Tano” Catalano y el consultor político Artemio López.

En otro tramo de la entrevista el ex ministro del kirchnerismo cuestionó al ex presidente Mauricio Macri y su gestión. “Este gobierno que pasó ha sido el más corrupto de la historia. Además de entregador, corrupto en su propia naturaleza”, sostuvo, al tiempo que remarcó: “No es corrupción en función de errores que podrían haber cometido algún funcionario, sino un saqueo y un robo sistemático; y persecuciones feroces como la que está sufriendo Cristina”.

De Vido destacó las “palabras del Presidente en lo que respecta a la Justicia” y dijo que el “efecto de esas palabras tienen que apuntar a desarticular las instrucciones de (Carlos ) Stornelli, (Claudio) Bonadio y (Gerardo) Pollicita”. “Tiene que apuntar a la nulidad absoluta de las instrucciones de las causas. Si no, no resolvemos el problema y las palabras del Presidente van a caer en un saco roto, y eso es lo que tenemos que evitar”, afirmó.

El ex ministro aseguró: “Cualquier tropezón que podamos tener en el gobierno, sobre los primeros que van a ir es sobre Cristina y sobre nosotros”. Por eso pidió “proteger a la vicepresidenta electa” de lo que consideró “una verdadera perversión y desastre jurídico que ha sido esta persecución”.

También se refirió a los dirigentes que durante la campaña electoral advirtieron que el peronismo volvería al gobierno mejor que cuando se fue. El principal fue el actual presidente de la Nación, Alberto Fernández. Si bien no aludió a él, De Vido sostuvo que “cuando decimos que vamos a volver mejores, tenemos que aclarar que vamos a volver mejores que Macri” porque “si no parece que vamos a volver mejores que los que hemos sidos perseguidos, y hay algunos que lo dicen con ese sentido”. Y agregó: “Eso duele más que algunos que debieron venir a visitarte y no vinieron”.

Al final de la entrevista cerró con una reflexión en la que apuntó directamente contra el gobierno anterior y en la que destacó el nombre de un sindicalista detenido por una causa en la que se lo acusa de liderar una asociación ilícita . “No tengamos contemplaciones con estos tipos que ya se están armando para volver contra nosotros. Milagro (Sala) y yo estamos en casa pero seguimos en cana. Y todos los demás que siguen en las cárceles. El “Pata” Medina...todos son compañeros con los mismos errores y defectos que tenemos nosotros. Compañeros a los que hay que defender con más intensidad. El estado de derecho estos sinvergüenzas lo violaron sistemáticamente durante cuatro años”, cerró.