lunes 19 de enero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Drama de todos los veranos

Volcó con su cuatriciclo en Villa Gesell y quedó en estado crítico

La víctima de 27 años sufrió un traumatismo de cráneo grave y politraumatismos severos. Fue trasladado de urgencia a un centro de alta complejidad en La Plata.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Volcó en su cuatriciclo cuando circulaba por las dunas de Villa Gesell y quedó en grave estado. Foto: 0223

Volcó en su cuatriciclo cuando circulaba por las dunas de Villa Gesell y quedó en grave estado. Foto: 0223

Una nueva jornada de verano en la costa atlántica se vio empañada por un grave accidente vehicular en la zona de dunas de Villa Gesell, donde un hombre de 27 años, oriundo de la localidad bonaerense de Guernica, resultó con heridas de extrema gravedad tras volcar el cuatriciclo en el que circulaba por los médanos del camping Pucará.

Lee además
Habló la abogada argentina que quedó retenida en Brasil luego de realizar repudiables gestos.
Declaraciones

La abogada argentina sancionada en Brasil por sus gestos aseguró: "Estoy encerrada, con miedo"
a seis anos del asesinato de fernando baez sosa: el conmovedor mensaje de su mama y el pedido de justicia
En redes

A seis años del asesinato de Fernando Báez Sosa: el conmovedor mensaje de su mamá y el pedido de justicia

Según trascendió, el conductor perdió el control del rodado y terminó dando varios tumbos sobre la arena. Como consecuencia del violento impacto, la víctima sufrió un traumatismo encéfalo craneano (TEC) grave con compromiso facial, además de politraumatismos severos en diversas partes del cuerpo.

Tras el siniestro fue trasladado de urgencia en una ambulancia al hospital de Pinamar, donde quedó internado en estado crítico mientras los equipos médicos trabajan para estabilizarlo, según indicó la agencia NA.

image

Sin embargo, ante la complejidad del cuadro, el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, a través del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (SIES), coordinó un traslado de alta complejidad. Los médicos confirmaron que el paciente fue derivado durante la madrugada de este lunes en un helicóptero sanitario hacia un hospital especializado en la ciudad de La Plata.

Este operativo es similar al realizado días atrás con un niño de 8 años, quien también protagonizó un accidente grave en la zona mientras circulaba con un vehículo UTV.

Fuente: NA

Temas
Seguí leyendo

El sanjuanino Benjamín Costa se coronó campeón en la categoría Bastos de Jesús María

Encontraron a la hermana del Huevo Acuña tras horas de intensa búsqueda

Escándalo en Río: una abogada argentina quedó retenida y con tobillera por un episodio de racismo

Cómo limpiar zapatillas blancas en casa sin arruinarlas: el método que funciona y no usa bicarbonato ni jabón líquido

Milei sorprendió en Jesús María: se subió al escenario y cantó "Amor Salvaje" con el Chaqueño

Reaparece en Italia dando clases y designa a su hombre de confianza al frente del PRO

Argentina llega al espacio: el microsatélite Atenea viajará a la Luna con la misión tripulada Artemis II de la NASA

El último mensaje de la madre hallada muerta con su hijo en un hotel porteño

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Habló la abogada argentina que quedó retenida en Brasil luego de realizar repudiables gestos.
Declaraciones

La abogada argentina sancionada en Brasil por sus gestos aseguró: "Estoy encerrada, con miedo"

Las Más Leídas

La Misa de Omega se desarrolla los domingos en el local de Rawson y no es la primera vez que debe intervenir la policía para frenar una pelea.
En Rawson

Descontrol en la "Misa de Omega": quiso defender a su madre y casi lo degollaron con una botella rota

Trágico accidente en Rawson: un motociclista murió al chocar contra un árbol
Ahora

Trágico accidente en Rawson: un motociclista murió al chocar contra un árbol

Él contra ella, ella contra él: en Chimbas, matrimonios y algo más
Opinión

Él contra ella, ella contra él: en Chimbas, matrimonios y algo más

El trasfondo de la pelea en la Misa de Omega, en la que un joven casi fue degollado con una botella rota.
Violencia

El trasfondo del ataque con una botella rota en la "Misa de Omega" y cuál es el estado de la víctima de 19 años

Tres crímenes en tres meses: los feroces conflictos vecinales que terminaron de la peor manera en San Juan video
Antecedentes

Tres crímenes en tres meses: los feroces conflictos vecinales que terminaron de la peor manera en San Juan

Te Puede Interesar

Subsidios de luz: el EPRE pidió que San Juan sea reconocida como “zona muy cálida” para elevar el tope de consumo eléctrico subsidiado durante el verano.
Electricidad y el EPRE

San Juan quedó en "zona cálida" pero por el calor piden más subsidio de la luz

Por Redacción Tiempo de San Juan
Volvió el agua al Río San Juan en la zona de calle Las Moras.
Info útil

El Río San Juan en calle Las Moras volvió a tener agua y ya está listo para ser visitado: por qué se hizo el corte

El trasfondo de la pelea en la Misa de Omega, en la que un joven casi fue degollado con una botella rota.
Violencia

El trasfondo del ataque con una botella rota en la "Misa de Omega" y cuál es el estado de la víctima de 19 años

Vista aérea del Complejo Ceferino Namuncurá, San Martín - Archivo 2017
Accidente

Un paseo familiar que terminó mal: un niño de 7 años cayó por una pendiente en Pie de Palo y está internado

Una a una, cómo están las rutas hacia cada departamento turístico de San Juan
Para tener en cuenta

Una a una, cómo están las rutas hacia cada departamento turístico de San Juan