domingo 18 de enero 2026

A seis años del asesinato de Fernando Báez Sosa: el conmovedor mensaje de su mamá y el pedido de justicia

Su madre Graciela volvió a recordarlo con un mensaje cargado de dolor y renovó el pedido de justicia, reclamando que la condena a los responsables quede firme.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image (3)

Este fin de semana se cumplieron seis años del asesinato de Fernando Báez Sosa, el joven de 18 años que fue brutalmente atacado a la salida de un boliche en Villa Gesell el 18 de enero de 2020. El crimen conmocionó al país y marcó un antes y un después en el debate social y judicial sobre la violencia grupal.

En este nuevo aniversario, Graciela Sosa, madre de Fernando, volvió a recordar a su hijo con un mensaje cargado de dolor y memoria, y renovó su pedido para que la condena contra los responsables quede firme. A través de una serie de publicaciones en redes sociales, convocó a la sociedad a no olvidar lo ocurrido y a acompañar el reclamo de justicia. “Que todos seamos la voz de Fernando pidiendo justicia”, escribió, en un mensaje que rápidamente se viralizó y volvió a poner el caso en el centro de la escena pública.

Fernando había viajado a la costa con amigos para celebrar el final de la escuela secundaria cuando fue atacado por un grupo de jóvenes a la salida de un local bailable. El hecho generó una profunda conmoción social y derivó en un proceso judicial seguido con atención en todo el país. Ocho rugbiers fueron condenados por el crimen, en una causa que se transformó en un símbolo del reclamo contra la violencia ejercida en grupo.

