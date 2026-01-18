domingo 18 de enero 2026

En Neuquén

Encontraron a la hermana del Huevo Acuña tras horas de intensa búsqueda

Fabiana Edith Muñoz había sido reportada como desaparecida en la ciudad de Zapala y fue localizada luego de varias horas de preocupación y búsqueda, durante un operativo policial en una zona rural.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Fabiana Edith Muñoz, hermana por parte de madre del futbolista campeón del mundo Marcos “Huevo” Acuña, fue hallada sana y salva en la madrugada de este domingo en la ciudad neuquina de Zapala, luego de varias horas de preocupación y búsqueda. La información fue confirmada por TN.

Según precisaron las fuentes oficiales, la mujer fue ubicada durante un rastrillaje realizado por efectivos policiales, que se desplegó en un sector rural de la zona. El operativo se intensificó durante la noche y permitió dar finalmente con su paradero, aplicando posteriormente el protocolo correspondiente para ponerla a resguardo.

Una vez encontrada, Muñoz fue trasladada al Hospital de Zapala, donde quedó en observación para someterse a una evaluación médica completa y descartar cualquier complicación de salud y así poder darle el alta en las próximas horas.

La situación era de mucha angustia, ya que en casos de personas que padecen esquizofrenia, el tiempo transcurrido desde su desaparición es un factor determinante, ya que pueden presentarse cuadros de desorientación severa, lo que dificulta que la persona pueda regresar por sus propios medios al hogar, exponiéndose a serios peligros.

Fabiana es hija de Sara Gladys Del Prado, la mujer que también es madre del lateral de la Selección argentina. La desaparición encendió rápidamente las alarmas y tuvo un fuerte impacto en las redes sociales, donde tanto vecinos de Zapala como seguidores del fútbol difundieron masivamente la imagen con el pedido de paradero para ayudar en la búsqueda y acompañar a la familia en esas horas de angustia.

La Policía de la Provincia de Neuquén, a través del Departamento Centro de Operaciones Policiales, emitió una alerta de “Ubicación y Paradero” bajo el registro N.º 20/26.

En la investigación intervino la Fiscalía de la Tercera Circunscripción Judicial de Zapala y la Comisaría del Menor y la Mujer.

