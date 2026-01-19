lunes 19 de enero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Declaraciones

La abogada argentina sancionada en Brasil por sus gestos aseguró: "Estoy encerrada, con miedo"

La abogada santiagueña está retenida en el país del norte y le colocaron una tobillera electrónica. Afirmó que su reacción “fue un error”.

Habló la abogada argentina que quedó retenida en Brasil luego de realizar repudiables gestos.

Habló la abogada argentina que quedó retenida en Brasil luego de realizar repudiables gestos.

Agostina Páez, la abogada e influencer santiagueña sancionada en Brasil tras protagonizar un episodio de gestos racistas contra empleados de un bar en el barrio de Ipanema, en Río de Janeiro, ofreció su testimonio y aseguró: "Estoy encerrada, con miedo". Al tiempo que aseguró estar arrepentida por reaccionar de ese modo y que su acción "fue un error".

Lee además
escandalo en rio: una abogada argentina quedo retenida y con tobillera por un episodio de racismo
Video

Escándalo en Río: una abogada argentina quedó retenida y con tobillera por un episodio de racismo
en el ano del mundial, estados unidos suspendio el procesamiento de visas de inmigrante para 75 paises, incluidos brasil, rusia e iran
Medida oficial

En el año del Mundial, Estados Unidos suspendió el procesamiento de visas de inmigrante para 75 países, incluidos Brasil, Rusia e Irán

Las imágenes, que se viralizaron rápidamente, muestran a la mujer de 29 años realizando gestos y sonidos que imitan a un mono, una expresión históricamente asociada a actos de racismo en el contexto deportivo y social. En el video se observa cómo sus amigas intentan retirarla del lugar, prácticamente empujándola, mientras ella continúa gritando.

Tras el escándalo, Páez dialogó con el medio digital santiagueño Info del Estero, donde se mostró arrepentida y aseguró atravesar un momento de extrema angustia. “Estoy encerrada, con miedo”, expresó, al tiempo que reconoció que su reacción “fue un error” y que “no debería haber actuado así”.

image

Según su testimonio, el hecho ocurrió durante la noche del viernes en un boliche de Ipanema, cuando se encontraba con amigas. Al momento de retirarse, luego de pagar con una billetera virtual, denunciaron que el local les había cargado consumos que no habían pedido. “No nos dejaban ir, nos recargaron tragos y otras cosas que no consumimos. Nos quejamos, pero decidimos pagar igual”, relató.

Páez afirmó que, tras el pago, empleados del lugar comenzaron a burlarse de ellas. “Se tocaban sus partes íntimas como insinuando que algo nos iba a pasar, se reían y nos grababan. Ahí es cuando tengo esa reacción, que fue malísima”, sostuvo.

Menos de 24 horas después del episodio, la abogada recibió una citación judicial vía WhatsApp. Aunque inicialmente pensó que podía tratarse de una estafa, decidió presentarse en una comisaría. Allí le explicaron la gravedad del hecho y contrató un abogado en Brasil, quien solicitó las grabaciones de las cámaras de seguridad.

Su defensor explicó que, de no haberse presentado de inmediato, Páez podría haber quedado detenida. Aun así, la Justicia brasileña le impuso una tobillera electrónica y la retención en el país. “En Brasil el delito de discriminación y racismo es muy grave, por eso pasa todo esto”, reconoció la propia abogada.

En paralelo, Páez aseguró que debió cerrar sus redes sociales debido a los insultos y amenazas recibidas, principalmente de usuarios brasileños. Además, la agencia de viajes con la que trabajaba y para la cual generaba contenido repudió públicamente lo ocurrido y anunció la baja de todo el material realizado por ella.

Viralización y antecedentes

El caso fue difundido inicialmente por la cadena O’Globo, aunque fue Info del Estero el medio que identificó a la protagonista como Agostina Páez, una figura con fuerte presencia en Instagram y TikTok. Desde allí, el video se viralizó rápidamente en Santiago del Estero y luego en todo el país.

Agostina es hija de Mariano Páez, un empresario local que recientemente estuvo detenido por una denuncia de violencia de género realizada por su entonces pareja, la abogada Budán. El caso generó fuerte impacto cuando la denunciante relató entre lágrimas los episodios de violencia en un programa de streaming local.

Si bien la Justicia dispuso la detención del empresario y luego su liberación con tobillera electrónica y prohibición de acercamiento, la situación generó indignación social cuando, pocos días después, la pareja fue vista nuevamente junta, compartiendo cenas y publicando imágenes de reconciliación en redes sociales.

En ese contexto, Agostina Páez también había quedado expuesta por publicar videos contra Budán, acusándola de hostigarla a ella y a su hermana, contenidos que se viralizaron ampliamente.

Ahora, la joven abogada enfrenta una causa judicial en Brasil, un fuerte repudio social y un presente marcado por el aislamiento, la sanción judicial y el temor a nuevas consecuencias.

Fuente: La Nación

Temas
Seguí leyendo

Estafa emocional: creyó que estaba de novia con Brad Pitt, lo fue a esperar al aeropuerto y se llevó una horrible sorpresa

Volcó con su cuatriciclo en Villa Gesell y quedó en estado crítico

A seis años del asesinato de Fernando Báez Sosa: el conmovedor mensaje de su mamá y el pedido de justicia

El sanjuanino Benjamín Costa se coronó campeón en la categoría Bastos de Jesús María

Encontraron a la hermana del Huevo Acuña tras horas de intensa búsqueda

Cómo limpiar zapatillas blancas en casa sin arruinarlas: el método que funciona y no usa bicarbonato ni jabón líquido

Milei sorprendió en Jesús María: se subió al escenario y cantó "Amor Salvaje" con el Chaqueño

Reaparece en Italia dando clases y designa a su hombre de confianza al frente del PRO

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Volcó en su cuatriciclo cuando circulaba por las dunas de Villa Gesell y quedó en grave estado. Foto: 0223
Drama de todos los veranos

Volcó con su cuatriciclo en Villa Gesell y quedó en estado crítico

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

La Misa de Omega se desarrolla los domingos en el local de Rawson y no es la primera vez que debe intervenir la policía para frenar una pelea.
En Rawson

Descontrol en la "Misa de Omega": quiso defender a su madre y casi lo degollaron con una botella rota

Trágico accidente en Rawson: un motociclista murió al chocar contra un árbol
Ahora

Trágico accidente en Rawson: un motociclista murió al chocar contra un árbol

Él contra ella, ella contra él: en Chimbas, matrimonios y algo más
Opinión

Él contra ella, ella contra él: en Chimbas, matrimonios y algo más

El trasfondo de la pelea en la Misa de Omega, en la que un joven casi fue degollado con una botella rota.
Violencia

El trasfondo del ataque con una botella rota en la "Misa de Omega" y cuál es el estado de la víctima de 19 años

Tres crímenes en tres meses: los feroces conflictos vecinales que terminaron de la peor manera en San Juan video
Antecedentes

Tres crímenes en tres meses: los feroces conflictos vecinales que terminaron de la peor manera en San Juan

Te Puede Interesar

Subsidios de luz: el EPRE pidió que San Juan sea reconocida como “zona muy cálida” para elevar el tope de consumo eléctrico subsidiado durante el verano.
Electricidad y el EPRE

San Juan quedó en "zona cálida" pero por el calor piden más subsidio de la luz

Por Redacción Tiempo de San Juan
Volvió el agua al Río San Juan en la zona de calle Las Moras.
Info útil

El Río San Juan en calle Las Moras volvió a tener agua y ya está listo para ser visitado: por qué se hizo el corte

El trasfondo de la pelea en la Misa de Omega, en la que un joven casi fue degollado con una botella rota.
Violencia

El trasfondo del ataque con una botella rota en la "Misa de Omega" y cuál es el estado de la víctima de 19 años

Vista aérea del Complejo Ceferino Namuncurá, San Martín - Archivo 2017
Accidente

Un paseo familiar que terminó mal: un niño de 7 años cayó por una pendiente en Pie de Palo y está internado

Una a una, cómo están las rutas hacia cada departamento turístico de San Juan
Para tener en cuenta

Una a una, cómo están las rutas hacia cada departamento turístico de San Juan