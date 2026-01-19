La abogada argentina sancionada en Brasil por sus gestos aseguró: "Estoy encerrada, con miedo"

Agostina Páez, la abogada e influencer santiagueña sancionada en Brasil tras protagonizar un episodio de gestos racistas contra empleados de un bar en el barrio de Ipanema, en Río de Janeiro, ofreció su testimonio y aseguró: "Estoy encerrada, con miedo". Al tiempo que aseguró estar arrepentida por reaccionar de ese modo y que su acción "fue un error".

Medida oficial En el año del Mundial, Estados Unidos suspendió el procesamiento de visas de inmigrante para 75 países, incluidos Brasil, Rusia e Irán

Video Escándalo en Río: una abogada argentina quedó retenida y con tobillera por un episodio de racismo

Las imágenes, que se viralizaron rápidamente, muestran a la mujer de 29 años realizando gestos y sonidos que imitan a un mono, una expresión históricamente asociada a actos de racismo en el contexto deportivo y social. En el video se observa cómo sus amigas intentan retirarla del lugar, prácticamente empujándola, mientras ella continúa gritando.

Tras el escándalo, Páez dialogó con el medio digital santiagueño Info del Estero, donde se mostró arrepentida y aseguró atravesar un momento de extrema angustia. “Estoy encerrada, con miedo”, expresó, al tiempo que reconoció que su reacción “fue un error” y que “no debería haber actuado así”.

image

Según su testimonio, el hecho ocurrió durante la noche del viernes en un boliche de Ipanema, cuando se encontraba con amigas. Al momento de retirarse, luego de pagar con una billetera virtual, denunciaron que el local les había cargado consumos que no habían pedido. “No nos dejaban ir, nos recargaron tragos y otras cosas que no consumimos. Nos quejamos, pero decidimos pagar igual”, relató.

Páez afirmó que, tras el pago, empleados del lugar comenzaron a burlarse de ellas. “Se tocaban sus partes íntimas como insinuando que algo nos iba a pasar, se reían y nos grababan. Ahí es cuando tengo esa reacción, que fue malísima”, sostuvo.

Menos de 24 horas después del episodio, la abogada recibió una citación judicial vía WhatsApp. Aunque inicialmente pensó que podía tratarse de una estafa, decidió presentarse en una comisaría. Allí le explicaron la gravedad del hecho y contrató un abogado en Brasil, quien solicitó las grabaciones de las cámaras de seguridad.

Su defensor explicó que, de no haberse presentado de inmediato, Páez podría haber quedado detenida. Aun así, la Justicia brasileña le impuso una tobillera electrónica y la retención en el país. “En Brasil el delito de discriminación y racismo es muy grave, por eso pasa todo esto”, reconoció la propia abogada.

En paralelo, Páez aseguró que debió cerrar sus redes sociales debido a los insultos y amenazas recibidas, principalmente de usuarios brasileños. Además, la agencia de viajes con la que trabajaba y para la cual generaba contenido repudió públicamente lo ocurrido y anunció la baja de todo el material realizado por ella.

Viralización y antecedentes

El caso fue difundido inicialmente por la cadena O’Globo, aunque fue Info del Estero el medio que identificó a la protagonista como Agostina Páez, una figura con fuerte presencia en Instagram y TikTok. Desde allí, el video se viralizó rápidamente en Santiago del Estero y luego en todo el país.

Agostina es hija de Mariano Páez, un empresario local que recientemente estuvo detenido por una denuncia de violencia de género realizada por su entonces pareja, la abogada Budán. El caso generó fuerte impacto cuando la denunciante relató entre lágrimas los episodios de violencia en un programa de streaming local.

Si bien la Justicia dispuso la detención del empresario y luego su liberación con tobillera electrónica y prohibición de acercamiento, la situación generó indignación social cuando, pocos días después, la pareja fue vista nuevamente junta, compartiendo cenas y publicando imágenes de reconciliación en redes sociales.

En ese contexto, Agostina Páez también había quedado expuesta por publicar videos contra Budán, acusándola de hostigarla a ella y a su hermana, contenidos que se viralizaron ampliamente.

Ahora, la joven abogada enfrenta una causa judicial en Brasil, un fuerte repudio social y un presente marcado por el aislamiento, la sanción judicial y el temor a nuevas consecuencias.

Fuente: La Nación