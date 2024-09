El video de un creador de contenido levantó polvareda en una provincia vecina. Juan Cruz Ormeño , un joven oriundo de La Rioja , no tuvo piedad para criticar a su tierra, al decir que es un lugar “mediocre ”. Además, dijo que elegiría San Juan para estudiar.

“Es una provincia mediocre, no tienen creatividad los riojanos”, expresó Ormeño en un video subido a TikTok. También expresó que no le gusta su lugar de nacimiento ni tampoco la famosa Fiesta de la Chaya.

Video: indignado con su provincia, un riojano desea irse de su tierra para estudiar en San Juan pic.twitter.com/xPVbd8qd9D — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) September 9, 2024

“¿Y qué hacés viviendo acá? Vivo acá porque a mí no me queda otra”, contó sobre las críticas que le llegaron. Posteriormente expuso: “Creeme que, si yo tuviera la oportunidad y las circunstancias, me iría a San Juan a estudiar carreras tecnológicas con desarrollo web”.

El video se hizo viral en las redes sociales. Hubo comentarios a favor y en contra de la postura del riojano.