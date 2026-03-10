Milei fue distinguido en Nueva York y habló del conflicto en Medio Oriente: "Vamos a ganar la guerra"

Durate su estadía en Estados Unidos, Milei se refirió a la guerra en Medio Oriente y afirmó: "Vamos a ganar".

El presidente Javier Milei fue distinguido en la ciudad de Nueva York con el premio “Guerrero de la Verdad”, otorgado por la fundación Algemeiner en reconocimiento a su firme compromiso con la defensa de la libertad y su alineamiento con el Estado de Israel, al tiempo que habló del conflicto bélico en Medio Oriente y señaló: "Vamos a ganar".

Al subir al escenario de la exclusiva Gala, el mandatario pronunció un discurso de alto impacto geopolítico donde elogió la valentía de las naciones que enfrentan al fundamentalismo y reafirmó el nuevo rol de la Argentina en el tablero internacional.

Durante su intervención, Milei remarcó la importancia histórica de la lucha contra los sistemas que oprimen a sus pueblos. “Ambas naciones han tenido el coraje de ponerle fin a un régimen que amenazaba con desestabilizar el mundo entero, poniendo en riesgo la libertad del mundo libre”, expresó.

En un mensaje con claras alusiones al contexto en Medio Oriente, el Presidente agregó que estas potencias “le han puesto un freno a un régimen asesino que no solo cometió crímenes en contra de su propia población, manteniéndola cautiva bajo su tiranía”.

El jefe de Estado señaló que ese tipo de regímenes se han dedicado, a lo largo de las últimas cuatro décadas, a socavar la paz internacional mediante métodos coercitivos. Según la visión del líder libertario, este sistema “también se dedicó durante cuarenta años a sembrar el miedo alrededor del planeta, financiando organizaciones terroristas cuyo único propósito era la destrucción de todo lo que se consideraba bueno y sagrado”.

Adorni en el "Argentina Week"

Por su parte, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, abrió el evento con un discurso en el Consulado General destacando la gestión: "Hicimos un ajuste de 30% del gasto público. Sostuvimos el superávit fiscal y financiero durante 2 años. Eliminamos o modificamos cerca de 15 mil regulaciones que distorsionaban nuestros distintos mercados”.

"Aprobamos el primer Presupuesto nacional sin déficit fiscal libre de default de los últimos 100 años. Aprobamos una reforma laboral que teníamos pendiente hace 50 años, el acuerdo con la Unión Europea, cuyas negociaciones comenzaron hace 27 años y el acuerdo con Estados Unidos que el peronismo rechazó irresponsablemente hace más de 20 años", remarcó.

