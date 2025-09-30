Insólito error en Córdoba: fue de testigo a un casamiento y terminó casado sin saberlo durante 8 años

Una historia increíble y digna de una comedia romántica ocurrió en Córdoba , pero fue real: un hombre fue de testigo a una boda y terminó casado por error . Lo más insólito es que pasó ocho años sin enterarse de la equivocación, hasta que en plena pandemia quiso cobrar el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE).

El caso comenzó en 2012, cuando el cordobés acompañó a un amigo al Registro Civil. Allí, una empleada cometió un error administrativo y lo inscribió a él como esposo en el acta de matrimonio, mientras que al verdadero novio lo anotó como testigo.

El hombre relató la anécdota en un canal de streaming local y todavía no puede creer lo que le pasó: “Fui de testigo y me casaron. Me enteré recién a los 52 años, cuando fui a tramitar el IFE y me aparecía que alguien ya lo estaba cobrando”, contó entre risas.

Luego de revisar su documentación, comprobó que figuraba como “casado” y no tuvo otra salida más que iniciar el trámite de divorcio para volver a estar en regla. “Estuve casado ocho años sin saberlo”, resumió.

El episodio rápidamente se viralizó en redes sociales y generó todo tipo de comentarios, entre la risa y la sorpresa. No faltaron quienes señalaron que se trata de un caso único que demuestra cómo la realidad muchas veces supera a la ficción.

Otro antecedente insólito, esta vez en Buenos Aires

Este caso recordó a lo ocurrido en noviembre de 2021 en la Ciudad de Buenos Aires, cuando un hombre llamado Federico también terminó figurando como esposo de la novia de su mejor amigo por un error en la carga de datos de ANSES. En aquella ocasión, la confusión se descubrió semanas después del casamiento.

Ambas historias se suman a la larga lista de errores del Registro Civil en Argentina que se convierten en anécdotas virales, dejando en claro que incluso los trámites más formales pueden terminar en situaciones impensadas.