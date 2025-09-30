martes 30 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Curiosidad

Insólito error en Córdoba: fue de testigo a un casamiento y terminó casado sin saberlo durante 8 años

Un cordobés descubrió en plena pandemia que figuraba como “casado” en el Registro Civil por una equivocación administrativa. Todos los detalles.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Insólito error en Córdoba: fue de testigo a un casamiento y terminó casado sin saberlo durante 8 años

Insólito error en Córdoba: fue de testigo a un casamiento y terminó casado sin saberlo durante 8 años

Una historia increíble y digna de una comedia romántica ocurrió en Córdoba, pero fue real: un hombre fue de testigo a una boda y terminó casado por error. Lo más insólito es que pasó ocho años sin enterarse de la equivocación, hasta que en plena pandemia quiso cobrar el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE).

Lee además
dos clasicos de la parrilla argentina, entre los diez mejores platos del mundo segun taste atlas
En el top

Dos clásicos de la parrilla argentina, entre los diez mejores platos del mundo según Taste Atlas
burger king, con sede en san juan, busca nuevo dueno en argentina
Negocios

Burger King, con sede en San Juan, busca nuevo dueño en Argentina

El caso comenzó en 2012, cuando el cordobés acompañó a un amigo al Registro Civil. Allí, una empleada cometió un error administrativo y lo inscribió a él como esposo en el acta de matrimonio, mientras que al verdadero novio lo anotó como testigo.

El hombre relató la anécdota en un canal de streaming local y todavía no puede creer lo que le pasó: “Fui de testigo y me casaron. Me enteré recién a los 52 años, cuando fui a tramitar el IFE y me aparecía que alguien ya lo estaba cobrando”, contó entre risas.

Luego de revisar su documentación, comprobó que figuraba como “casado” y no tuvo otra salida más que iniciar el trámite de divorcio para volver a estar en regla. “Estuve casado ocho años sin saberlo”, resumió.

Leé más: Removieron la chatarra espacial hallada en un campo de Chaco: qué tipo de objeto es

El episodio rápidamente se viralizó en redes sociales y generó todo tipo de comentarios, entre la risa y la sorpresa. No faltaron quienes señalaron que se trata de un caso único que demuestra cómo la realidad muchas veces supera a la ficción.

Otro antecedente insólito, esta vez en Buenos Aires

Este caso recordó a lo ocurrido en noviembre de 2021 en la Ciudad de Buenos Aires, cuando un hombre llamado Federico también terminó figurando como esposo de la novia de su mejor amigo por un error en la carga de datos de ANSES. En aquella ocasión, la confusión se descubrió semanas después del casamiento.

Ambas historias se suman a la larga lista de errores del Registro Civil en Argentina que se convierten en anécdotas virales, dejando en claro que incluso los trámites más formales pueden terminar en situaciones impensadas.

Temas
Seguí leyendo

Triple femicidio narco: dio una nota en la televisión y la detuvieron

Triple crimen de Florencia Varela: qué se sabe sobre la identidad de "Pequeño J" y el trámite de su captura

ANMAT prohibió la venta de dos aceites de oliva: qué marcas no hay que comprar

Una mujer saltó de una avioneta, falló su paracaídas y murió al impactar contra el suelo

Removieron la chatarra espacial hallada en un campo de Chaco: qué tipo de objeto es

Aparecieron los videos que reconstruyen las últimas horas de las víctimas del triple crimen en Florencio Varela

Sin San Juan en la lista, Javier Milei inicia una "gira de campaña" nacional

Un grupo de egresados cantaron contra los judíos y Javier Milei calificó el hecho de "repudiable"

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
dos clasicos de la parrilla argentina, entre los diez mejores platos del mundo segun taste atlas
En el top

Dos clásicos de la parrilla argentina, entre los diez mejores platos del mundo según Taste Atlas

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Escándalo en una heladería de Rivadavia: padre e hijo discutieron y uno sacó un arma de fuego
Insólito

Escándalo en una heladería de Rivadavia: padre e hijo discutieron y uno sacó un arma de fuego

Dolor en una empresa de San Juan por la muerte de un colectivero
En las redes

Dolor en una empresa de San Juan por la muerte de un colectivero

¿Otra vez ventarrón? Qué dice el pronóstico para San Juan
Pronóstico

¿Otra vez ventarrón? Qué dice el pronóstico para San Juan

Adolescente sanjuanina habría conocido a un hombre por un videojuego y desapareció: la busca su familia
Preocupación

Adolescente sanjuanina habría conocido a un hombre por un videojuego y desapareció: la busca su familia

El hombre fue trasladado de urgencia al Hospital Dr. Guillermo Rawson.
Reporte oficial

Muerte en Chimbas: la ayuda de un cafetero y el rol de un camionero en medio de la desesperación

Te Puede Interesar

La zona de la calle Lemos está en plena transformación y ahora cobijará un polo gastronómico en Rawson.
Ordenamiento

Como Capital, Rawson avanza con la reubicación de sus carritos de comida rápida en polos gastronómicos

Por Redacción Tiempo de San Juan
Encontraron a la joven que se fue de su casa tras conocer a un chico en redes sociales: ¿dónde estaba?
Buena noticia

Encontraron a la joven que se fue de su casa tras conocer a un chico en redes sociales: ¿dónde estaba?

Los hospitales de Sarmiento y Albardón ya pueden realizar cirugías laparoscópicas, lo que las autoridades calificaron como un avance en el ámbito de la salud local.
Gran avance

Dos hospitales del interior sanjuanino empiezan a realizar cirugías laparoscópicas

Imagen ilustrativa
Estafa virtual

Otro jubilado sanjuanino sufrió un fraude de $8.000.000 con una falsa aplicación de inversiones de YPF

Le revisamos el celular a Raúl Moreno: sus emojis de avión, su trabajo en River y su contacto más famoso
Paren en Off

Le revisamos el celular a Raúl Moreno: sus emojis de avión, su trabajo en River y su contacto más famoso