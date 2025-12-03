miércoles 3 de diciembre 2025

Aberrante hallazgo

Encontraron un cadáver flotando en el río Paraná con múltiples puñaladas en el pecho

El descubrimiento del cuerpo lo realizó un pescador el martes en la zona entrerriana de Bajada Grande. Los investigadores buscan identificar a la víctima y el móvil del asesinato.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Prefectura Naval encontró el cadáver a la altura de la provincia de Entre Ríos.

Efectivos de la Prefectura Naval Argentina (PNA) encontraron el cadáver de un hombre en el río Paraná y las autoridades confirmaron que presentaba signos de violencia, por lo cual se inició una investigación por homicidio.

Fuentes locales indicaron que el hallazgo sucedió este martes en la zona del Camino Costero, en la zona entrerriana de Bajada Grande, cuando un pescador observó un cuerpo que flotaba en el río Paraná, por lo que de manera inmediata dio aviso al 911.

El cuerpo tenía varias puñaladas

Tras las primeras averiguaciones y análisis en el lugar, se constató que presentaba “visibles signos de violencia”, por lo que se solicitó la colaboración del equipo de la División Homicidios. En tanto, el comisario Horacio Blason, Director de Investigaciones e Inteligencia Criminal, dialogó con Elonce y expuso que, si bien no se sabe hasta el momento las causas de muerte, la víctima tenía “heridas compatibles con varias puñaladas en la zona del tórax”.

“El médico constata que el fallecimiento podría ser por causas violentas, pero por el momento, no se puede confirmar cómo murió”, precisó. Se confirmó que horas después el cuerpo fue derivado hasta la Morgue Judicial para poder concretar la autopsia correspondiente, supo la agencia NA.

Aunque por el momento no trascendió la identidad de la víctima, Blason deslizó que varios vecinos se acercaron al lugar para dar detalles de quién podría ser. “Estaríamos en condiciones de conocer quién sería la persona, y se trataría de un hombre de entre 30 y 40 años”, señaló, y sumó que también “estaría en situación de calle”.

Las primeras hipótesis apuntan a un ataque violento ocurrido en tierra firme, aunque la Justicia ya evalúa un conjunto de medidas para analizar cómo y cuándo fueron ocasionadas las heridas. Esto incluirá la reconstrucción criminalística de la escena, rastrillajes, toma de testimonios de personas que frecuenten el lugar en horarios cercanos al hallazgo y un minucioso análisis de cámaras de seguridad.

En los últimos meses hubo otros hallazgos de cuerpos en distintas zonas del río (algunos con señales de violencia, otros con heridas graves) lo que relevó la necesidad de redoblar los controles territoriales y reforzar los protocolos de búsqueda cuando se denuncia una desaparición.

FUENTE: Crónica

