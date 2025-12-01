lunes 1 de diciembre 2025

Justicia

Allanaron la financiera que relacionan con Claudio "Chiqui" Tapia

La financiera Sur Finanzas fue allanada por orden de la justicia federal, en el marco de una causa por lavado de dinero.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

La Justicia ordenó una serie de allanamientos por supuesto lavado de dinero contra Sur Finanzas, la empresa relacionada con el presidente de la Asociación del Fútbol Argentina (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia.

La decisión fue adoptada por el juez federal Luis Armella, en el marco de una causa por lavado de dinero en la que se investiga una supuesta maniobra en el club Banfield.

Los procedimientos se llevan a cabo en la sede central de la financiera, ubicada en Francisco Seguí al 700, en Adrogué, y en otros domicilios ligados a la empresa.

La investigación se centra en la transferencia del jugador de Banfield Agustín Urzi al club Juárez, de México.

