Allanaron la financiera que relacionan con Claudio "Chiqui" Tapia

La Justicia ordenó una serie de allanamientos por supuesto lavado de dinero contra Sur Finanzas, la empresa relacionada con el presidente de la Asociación del Fútbol Argentina (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia.

Polémica Chiqui Tapia declaró ingresos por más de $818 millones al año y un patrimonio con siete propiedades, incluidas dos en San Juan

Investigación abierta Crece el escándalo con Chiqui Tapia: ahora denuncian a dos supuestos testaferros por lavado y usan un tuit de Tevez como prueba

La decisión fue adoptada por el juez federal Luis Armella, en el marco de una causa por lavado de dinero en la que se investiga una supuesta maniobra en el club Banfield.

Los procedimientos se llevan a cabo en la sede central de la financiera, ubicada en Francisco Seguí al 700, en Adrogué, y en otros domicilios ligados a la empresa.

La investigación se centra en la transferencia del jugador de Banfield Agustín Urzi al club Juárez, de México.