Liga Profesional

Gimnasia eliminó al Barracas de Chiqui Tapia y habrá clásico de La Plata en semifinales

El Lobo venció 2-0 al Guapo, con un polémico gol de Panaro y otro de Franco Torres. Se medirá frente a Estudiantes en El Bosque.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Gimnasia La Plata dio un golpe de autoridad en el estadio Claudio Tapia: derrotó 2-0 a Barracas Central y selló su pasaje a las semifinales del Torneo Clausura. El Lobo jugó con personalidad, aprovechó sus momentos y ahora tendrá un duelo que promete ser electrizante: recibirá al Estudiantes del sanjuanino Fabricio Pérez en una nueva edición del clásico platense, nada menos que con un lugar en la final en juego.

El primer tanto llegó envuelto en polémica. Manuel Panaro empujó la pelota tras una asistencia de Jeremías Merlo que dejó dudas en todo Barracas. Los reclamos por posible offside no tardaron en aparecer, pero el árbitro convalidó el gol y Gimnasia tomó el control del partido.

Ya en el cierre, cuando el local buscaba desesperadamente el empate, apareció Franco Torres para liquidar la historia con una definición precisa que desató el festejo tripero.

Con autoridad y sin dejar espacio para las sorpresas, Gimnasia avanzó a la próxima instancia y ahora pone todas sus energías en el clásico. El Bosque será el escenario de una semifinal cargada de historia.

