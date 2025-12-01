lunes 1 de diciembre 2025

Una locura

Un preso peligroso se tragó un tenedor y tuvo que ser internado

El interno, de 27 años, tuvo que ser trasladado de urgencia al hospital bajo una estricta custodia policial.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Un preso de alta peligrosidad tuvo que ser trasladado de urgencia a un hospital de Santa Fe después de tragarse un tenedor mientras se encontraba detenido en la Unidad Penitenciaria Nº 11 de Piñero. La situación llevó a que se activara un operativo policial y sanitario de gran escala.

El allanamiento se realizó en el barrio Jardines del Oeste, en Rivadavia.
Fraude millonario

La estafa de $80.000.000 a una conocida empresa sanjuanina que terminó con un empleado preso
En San Luis les quitarán beneficios económicos de un programa provincial a estudiantes que hagan bullying.
Novedad

En San Luis les quitarán beneficios económicos a estudiantes que hagan bullying

El hecho ocurrió el sábado por la tarde, cuando un móvil del Servicio Penitenciario de Santa Fe llegó al hospital Cullen alrededor de las 19, acompañado por efectivos del Grupo de Operaciones Especiales Penitenciarias (GOEP).

El interno, identificado como A.C., de 27 años, fue ingresado de urgencia al centro de salud con una lesión interna provocada por la ingesta de un tenedor. Ante esta situación, los médicos indicaron que debía permanecer internado para que pudieran evaluar su condición clínica y definir los pasos del tratamiento médico.

image

Toda la situación derivó en que se monte un importante operativo de custodia en el hospital que no solo incluyó a personal de seguridad del hospital sino también requirió de la presencia de efectivos del Servicio Penitenciario y de las fuerzas policiales de Santa Fe.

