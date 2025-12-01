lunes 1 de diciembre 2025

En San Luis les quitarán beneficios económicos a estudiantes que hagan bullying

Los alumnos deberán acreditar una conducta basada en el respeto y la convivencia para acceder al programa provincial.

Por Redacción Tiempo de San Juan
En San Luis les quitarán beneficios económicos de un programa provincial a estudiantes que hagan bullying.

En las últimas horas, el gobernador de San Luis, Claudio Poggi, firmó un decreto para modificar la Ley que regula el Estímulo Educativo y la Concientización del Ahorro a través del programa ‘Estampillas Escolares de Ahorro para mi Futuro’. Eso, con el objetivo de que sean excluidos del beneficio aquellos alumnos que hayan incurrido en prácticas de bullying, acoso, extorsión, amenazas o cualquier forma de violencia física, sexual, psicológica o verbal, incluyendo el ciberacoso.

La normativa establece que los estudiantes deberán acreditar una conducta escolar basada en el respeto y la convivencia, pudiendo verse afectado el beneficio de aquellos que hayan incurrido en dichas prácticas, según informó la agencia NA. Además, se fija un plazo máximo de doce meses desde el egreso para efectuar reclamos vinculados al programa.

Desde el ministerio de Educación de San Luis comunicaron que las consecuencias para quienes no cumplan con los requisitos son claras: los alumnos con antecedentes de violencia o acoso se verán afectados en el acceso al beneficio económico de las estampillas escolares.

De esta manera, la falta de cumplimiento de los criterios de convivencia implicará la pérdida total o parcial del estímulo educativo y los reclamos presentados fuera del plazo de doce meses no serán admitidos, cerrando toda posibilidad de revisión posterior.

El objetivo de esta modificación, explicaron, es que el programa no solo fomente el ahorro escolar, sino que también se convierta en un instrumento de promoción de la convivencia pacífica y el respeto dentro de las instituciones educativas.

Ahora, los alumnos deberán acreditar una buena conducta y se evaluará también el trato hacia docentes, directivos, preceptores, personal administrativo y/o de maestranza, así como del comportamiento que garantice el normal funcionamiento del establecimiento educativo.

Este esquema sancionatorio entrará en vigencia a partir del ciclo lectivo 2026. Los alumnos que incurran en alguna de las conductas mencionadas podrán sufrir el descuento del equivalente en estampillas correspondiente al año en curso al momento de producirse el hecho. En caso de verificarse la reiteración de la conducta en tres oportunidades en el mismo ciclo lectivo o en años continuos o discontinuos, se procederá al descuento total de las estampillas acumuladas hasta la fecha.

Fuente: NA

