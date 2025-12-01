lunes 1 de diciembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
En Mendoza

Una brutalidad: lo golpearon y le cortaron 4 dedos para robarle

La víctima tiene 54 años y fue atacado a machetazos por cuatro delincuentes en calle Brandsen. Fue trasladado en carácter de urgente a la guardia del hospital Central.

Por Redacción Tiempo de San Juan
La víctima se encuentra internada en el Hospital Central de Mendoza

La víctima se encuentra internada en el Hospital Central de Mendoza

Hay conmoción en Mendoza por un caso gravísimo de inseguridad. Un hombre denunció que fue abordado por cuatro delincuentes juveniles que lo atacaron para robarle. Sucedió de madrugada en el distrito de Perdriel, en la zona oeste de Luján de Cuyo.

Lee además
Cristian Jerónimo, uno de los tres cosecretarios generales de la Confederación General del Trabajo (CGT), pidió discutir la reforma laboral con el Gobierno nacional.
Malestar sindical

La CGT pide que el Gobierno la convoque a negociar la reforma laboral: "Va a contramano de lo que hace Estados Unidos"
Tragedia: a los 23 años, murió Aucán Maliqueo tras un brutal accidente en moto
Siniestro fatal

Tragedia: a los 23 años, murió Aucán Maliqueo tras un brutal accidente en moto

Según relató a las autoridades policiales, cayó desmayado producto de la golpiza y, cuando se despertó, se dio cuenta de que le habían amputado 4 dedos.

Ante la desesperación por los dolores y pérdida de sangre fue que, a los gritos y sin fuerzas, pidió ayuda en el vecindario. A los pocos minutos, y luego de llamar al 911, fue asistido por personal de la Policía de Mendoza y trasladado en carácter de urgente a la guardia del hospital Central.

Una vez ingresado al nosocomio, se informó que quedó internado y en estado delicado.

La víctima fue identificada por las autoridades como Hilario Zárate Cruz, de 54 años, nacido en Bolivia.

El ataque fue perpetrado por los 4 adolescentes criminales, en inmediaciones de Calle Brandsen y carril Costa Flores, en Perdriel, a escasos kilómetros de la refinería YPF.

Las actuaciones quedaron a cargo del personal del Ministerio Público Fiscal en su oficina Luján de Cuyo, quienes dieron participación a Policía Científica para sumar material de prueba al expediente judicial.

FUENTE: Crónica

Temas
Seguí leyendo

Patricia Bullrich presentó su renuncia como ministra de Seguridad y agradeció a Milei por "la confianza y el respaldo"

Estiman que el "plan motosierra" afectará a cerca de 60.000 empleados públicos del Gobierno nacional durante 2026

En plena prisión domiciliaria, internaron de urgencia al exgobernador tucumano José Alperovich

San Juan Cerca despide el año con un megaoperativo en Santa Lucía: todo lo que podés hacer

Un cumpleaños terminó en tragedia: un nene de 5 años cayó a una pileta y se ahogó

Una nena de 13 años le quemó la cara a otra chica de su misma edad durante una discusión

Día Nacional del Mate: por qué se celebra y cómo preparar la mejor versión

Detienen a un sujeto acusado de abusar a su hija por más de 30 años

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Tragedia: a los 23 años, murió Aucán Maliqueo tras un brutal accidente en moto
Siniestro fatal

Tragedia: a los 23 años, murió Aucán Maliqueo tras un brutal accidente en moto

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

A la derecha, Miguel Sosa, el más afectado.
Reacciones

"Bestia inhumana": qué dijo la familia de los motociclistas atropellados violentamente en Rawson

Imágenes sensibles: filmaron a un hombre agrediendo a una chica en Caucete
Video

Imágenes sensibles: filmaron a un hombre agrediendo a una chica en Caucete

De un potrero de Chimbas al ascenso del fútbol italiano: quién es el Picante Galván, el delantero que se muda con sus goles al viejo continente
Su historia

De un potrero de Chimbas al ascenso del fútbol italiano: quién es el Picante Galván, el delantero que se muda con sus goles al viejo continente

Buena ruta: los mensajes de despedida al motociclista que murió tras chocar contra un poste en Pocito
Dolor

"Buena ruta": los mensajes de despedida al motociclista que murió tras chocar contra un poste en Pocito

Una mujer sanjuanina murió en Mendoza tras volcar en su auto. Su pareja, quedó gravemente herida.
Tragedia

Una pareja sanjuanina volcó en Mendoza: la mujer falleció y el hombre está grave

Te Puede Interesar

Como cada fin de año, cientos de alumnos sanjuaninos se reunieron para rendir los exámenes de ingreso a los colegios dependientes de la UNSJ. Los padres y madres, los grandes compañeros.
Este lunes

Abrazos y mensajes de aliento, en la salida del primer examen de alumnos que buscan ingresar a los preuniversitarios

Por Redacción Tiempo de San Juan
Choque frontal de un auto y tres motos en Rawson: el grave parte médico de los protagonistas
Lo último

Choque frontal de un auto y tres motos en Rawson: el grave parte médico de los protagonistas

El Gobierno de San Juan asiste a familias vulnerables en la provincia con alimentos.
Compra

El Gobierno de San Juan asegura ayuda alimentaria para 120 mil familias sanjuaninas

Batalla campal en la Liguilla de Rawson: dos bandos se enfrentaron en las canchas del Bosque
Este domingo

Batalla campal en la Liguilla de Rawson: dos bandos se enfrentaron en las canchas del Bosque

El director de un reconocido elenco de folklore fue sobreseído de la causa de abuso sexual que había en su contra
Judiciales

El director de un reconocido elenco de folklore fue sobreseído de la causa de abuso sexual que había en su contra