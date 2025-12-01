Una brutalidad: lo golpearon y le cortaron 4 dedos para robarle

La víctima se encuentra internada en el Hospital Central de Mendoza

Hay conmoción en Mendoza por un caso gravísimo de inseguridad. Un hombre denunció que fue abordado por cuatro delincuentes juveniles que lo atacaron para robarle. Sucedió de madrugada en el distrito de Perdriel, en la zona oeste de Luján de Cuyo.

Malestar sindical La CGT pide que el Gobierno la convoque a negociar la reforma laboral: "Va a contramano de lo que hace Estados Unidos"

Según relató a las autoridades policiales, cayó desmayado producto de la golpiza y, cuando se despertó, se dio cuenta de que le habían amputado 4 dedos.

Ante la desesperación por los dolores y pérdida de sangre fue que, a los gritos y sin fuerzas, pidió ayuda en el vecindario. A los pocos minutos, y luego de llamar al 911, fue asistido por personal de la Policía de Mendoza y trasladado en carácter de urgente a la guardia del hospital Central.

Una vez ingresado al nosocomio, se informó que quedó internado y en estado delicado.

La víctima fue identificada por las autoridades como Hilario Zárate Cruz, de 54 años, nacido en Bolivia.

El ataque fue perpetrado por los 4 adolescentes criminales, en inmediaciones de Calle Brandsen y carril Costa Flores, en Perdriel, a escasos kilómetros de la refinería YPF.

Las actuaciones quedaron a cargo del personal del Ministerio Público Fiscal en su oficina Luján de Cuyo, quienes dieron participación a Policía Científica para sumar material de prueba al expediente judicial.

FUENTE: Crónica