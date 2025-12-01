lunes 1 de diciembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
En Salta

Escándalo en una comisaría: dos policías llegaron borrachos a trabajar

Se trata de una oficial y un suboficial, que habían participado de un asado y bebido alcohol antes de iniciar sus funciones

Por Redacción Tiempo de San Juan
Comisaría de Metán, Salta

Comisaría de Metán, Salta

Un nuevo escándalo sacude a la Comisaría Primera de San José de Metán, en Salta, donde dos efectivos policiales fueron sometidos a tests de alcoholemia al momento de presentarse a trabajar y ambos arrojaron resultado positivo.

Lee además
un preso peligroso se trago un tenedor y tuvo que ser internado
Una locura

Un preso peligroso se tragó un tenedor y tuvo que ser internado
En San Luis les quitarán beneficios económicos de un programa provincial a estudiantes que hagan bullying.
Novedad

En San Luis les quitarán beneficios económicos a estudiantes que hagan bullying

El episodio, ocurrido durante el último fin de semana, sucedió en el marco de controles sorpresivos y aleatorias realizados por el Ministerio de Seguridad y Justicia en las dependencias policiales, indicaron fuentes oficiales a Infobae. Ambos agentes fueron suspendidos mientras Asuntos Internos define sanciones.

Según informó Diario Info Salta, el hecho se registró durante la madrugada del sábado, alrededor de las 6.30, cuando una oficial y un suboficial ingresaban a la dependencia para iniciar su turno.

En el acceso, y en cumplimiento de una disposición general de la Policía de Salta, se les aplicó un control de alcoholemia. La prueba confirmó que ambos presentaban alcohol en sangre, situación totalmente incompatible con el servicio operativo que debían cumplir. De inmediato fueron despojados de sus armas reglamentarias y quedaron sujetos a un sumario interno.

Sin embargo, trascendió que la irregularidad se extendió más allá del consumo de alcohol. Minutos antes de ingresar a trabajar, los efectivos habían participado de un asado en un quincho ubicado en el barrio Los Altos, propiedad del propio suboficial principal involucrado. Se investiga si un tercer policía habría asistido al encuentro, aunque debido a su presunto estado de ebriedad ni siquiera se presentó a cumplir funciones.

La existencia de actividades informales dentro del mismo quincho ya había generado preocupación dos meses atrás, cuando una vecina alertó al Centro de Coordinación Operativa (CCO) al observar la presencia de menores en una reunión nocturna.

Aquella denuncia no avanzó administrativamente, aunque según fuentes internas, una de las mujeres involucradas —oriunda de El Galpón y con carpeta médica vigente— fue desvinculada de sus funciones tras confirmarse su presencia en la fiesta.

Lo ocurrido generó preocupación en un contexto de sobrecarga operativa y tensiones crecientes dentro de la comisaría, donde conviven responsabilidades policiales con un grave problema estructural: el hacinamiento extremo de detenidos, según describió el medio local.

Calabozos desbordados: 32 detenidos en tres celdas diseñadas para 11 personas

El lunes pasado, la Comisaría Primera de Metán volvió a ganar espacio de los medios locales. Es que durante el horario de recreación, se registraron peleas, forcejeos y amenazas entre los 32 detenidos alojados en sus celdas, pese a que la capacidad total es de apenas 11 personas.

En una de ellas, diseñada para cuatro reclusos, hay doce. Este hacinamiento, sumado al calor y la proximidad de las fiestas de fin de año, generó un clima de tensión que obligó a solicitar apoyo de Infantería y de la Policía Motorizada.

Según informó El Tribuno, las comisarías no están diseñadas para alojar detenidos de manera permanente, pero ante la saturación crónica de la Cárcel de Metán —la única del sur provincial—, el colapso se trasladó a las dependencias policiales. En estas celdas incluso permanecen personas ya condenadas, lo que desnaturaliza la función de la comisaría y aumenta los riesgos de fugas o incidentes.

En los últimos años, se registraron evasiones sorprendentes: presos que escalaron tapias, que empujaron a custodios durante traslados o incluso que salieron caminando por la puerta sin ser detectados por la guardia. En todos los casos, la explicación apuntó a la falta de infraestructura, la escasez de personal y el deterioro operativo.

FUENTE: Infobae

Temas
Seguí leyendo

La CGT pide que el Gobierno la convoque a negociar la reforma laboral: "Va a contramano de lo que hace Estados Unidos"

Tragedia: a los 23 años, murió Aucán Maliqueo tras un brutal accidente en moto

Una brutalidad: lo golpearon y le cortaron 4 dedos para robarle

Patricia Bullrich presentó su renuncia como ministra de Seguridad y agradeció a Milei por "la confianza y el respaldo"

Estiman que el "plan motosierra" afectará a cerca de 60.000 empleados públicos del Gobierno nacional durante 2026

En plena prisión domiciliaria, internaron de urgencia al exgobernador tucumano José Alperovich

"San Juan Cerca" despide el año con un megaoperativo en Santa Lucía: todo lo que podés hacer

Un cumpleaños terminó en tragedia: un nene de 5 años cayó a una pileta y se ahogó

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
un preso peligroso se trago un tenedor y tuvo que ser internado
Una locura

Un preso peligroso se tragó un tenedor y tuvo que ser internado

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

A la derecha, Miguel Sosa, el más afectado.
Reacciones

"Bestia inhumana": qué dijo la familia de los motociclistas atropellados violentamente en Rawson

Imágenes sensibles: filmaron a un hombre agrediendo a una chica en Caucete
Video

Imágenes sensibles: filmaron a un hombre agrediendo a una chica en Caucete

La Fiesta de Santa Lucía, para vivir a pleno a mediados de diciembre.
Adelanto

Fiesta Nacional de Santa Lucía 2025: quién es el famoso folklorista que confirmó su show

De un potrero de Chimbas al ascenso del fútbol italiano: quién es el Picante Galván, el delantero que se muda con sus goles al viejo continente
Su historia

De un potrero de Chimbas al ascenso del fútbol italiano: quién es el Picante Galván, el delantero que se muda con sus goles al viejo continente

Una mujer sanjuanina murió en Mendoza tras volcar en su auto. Su pareja, quedó gravemente herida.
Tragedia

Una pareja sanjuanina volcó en Mendoza: la mujer falleció y el hombre está grave

Te Puede Interesar

Paso de Agua Negra (Imagen de archivo).
Conexión con Chile

Cómo fue el estreno del paso de Agua Negra: San Juan volvió a marcar el ritmo en la cordillera

Por Redacción Tiempo de San Juan
Vista de la mina de oro Hualilán en Ullum. 
Tensión minera

Calingasta y un giro inesperado por la ruta de Hualilán: del choque político al acuerdo exprés para definir el camino a Casposo

Argentina otra vez en el radar de Conmebol para la Copa América y San Juan asoma como sede posible
Edición 2028

Argentina otra vez en el radar de Conmebol para la Copa América y San Juan asoma como sede posible

FOTO DE ARCHIVO Gustavo Monti. 
Tribunales

Monti, otra vez en la Justicia: una denuncia por retención que terminó en acuerdo pero con trato judicial vip

Nuevo aumento de combustibles en San Juan: así quedaron los precios en diciembre
Atención conductores

Nuevo aumento de combustibles en San Juan: así quedaron los precios en diciembre