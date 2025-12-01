lunes 1 de diciembre 2025

Alerta

Sífilis récord: los contagios aumentaron casi un 40%

Por la falta de prevención, la sífilis, una de las enfermedades sexuales más antiguas, experimentó un fuerte crecimiento en los contagios.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El Ministerio de Salud informó un fuerte aumento en los casos de sífilis a nivel nacional. Se trata una infección de transmisión sexual (ITS) que, si bien es una de las más antiguas y controlables, registró un crecimiento del 38,5% en los últimos tres años. En 2024, se notificaron 36.917 casos en todo el país, la cifra más alta registrada hasta el momento.

Según el último Boletín Epidemiológico Nacional, la tendencia es ascendente desde 2011, con una marcada aceleración en la última década. El 76% de los contagios se concentra en la población de entre 15 y 39 años, con las tasas más elevadas en el segmento de 20 a 24 años.

El informe brinda un análisis global, regional y local, y advierte que el crecimiento de los casos de contagio afecta a la población mundial: "La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que en 2022 alrededor de 8 millones de adultos de 15 a 49 años adquirieron la infección, consolidando una tendencia ascendente que se profundiza desde hace más de una década", advierte el boletín.

En relación a América Latina, reconocen números alarmantes: "Se estimaron para 2022 aproximadamente 3,36 millones de nuevas infecciones y alrededor de 3,4 millones de personas viviendo con sífilis, lo que representa un aumento cercano al 30% desde 2020", detalla el documento.

En Argentina, hubo un salto importante entre el periodo de los últimos 3 años registrados: en 2022 se informaron 26647 casos, en 2023 fueron 32293 y en 2024 el número ascendió a 36917. El crecimiento desde el 22 es de, casi, el 39%.

La advertencia de los especialistas: “Tenemos que volver a pensar en el preservativo"

"Lamentablemente, por cada diagnóstico de VIH tenemos cinco de sífilis", afirmó Miguel Pedrola, director científico de AIDS Healthcare Foundation (AHF) para Latinoamérica y el Caribe, en diálogo con la prensa, al referirse a la crisis de salud pública que representa esta bacteria.

El especialista subrayó que este incremento tiene que ver directamente con la falta de campañas de prevención y el bajo uso del preservativo. Un dato alarmante es la coinfección: un 40% de las personas con resultado positivo de VIH también tiene un resultado positivo de sífilis.

Pedrola insistió en la necesidad de facilitar el acceso al preservativo y de que esté disponible "en el lugar de la relación sexual, no en el hospital", para que sea un método de prevención al alcance de la mano.

Datos duros: la sífilis en las provincias

El informe oficial revela que la Región Centro del país (que incluye Buenos Aires, CABA, Córdoba, Entre Ríos y Santa Fe) notificó el 61,3% del total de casos durante 2024, destacándose la provincia de Córdoba con la tasa más alta del país (220,3 casos cada 100.000 habitantes) y una tendencia de crecimiento sostenido.

El Ministerio de Salud informó que está trabajando para fortalecer la vigilancia epidemiológica y la distribución de penicilina benzatínica a las provincias, que es el tratamiento eficaz y fundamental para curar la sífilis, además de promover el uso de pruebas rápidas en el primer nivel de atención.

Las 5 provincias con más altas tasas de contagio por cada 100.000 habitantes son:

  • Córdoba: 220,3
  • San Luis: 190,1
  • Jujuy: 181,1
  • Santa Fe: 162,4
  • Chaco: 159,6

Qué es la sífilis y cuales son los peligros de no tratarla

La sífilis es una ITS causada por la bacteria Treponema pallidum. Se transmite a través del contacto sexual sin protección con las lesiones o úlceras llamadas chancros, que aparecen principalmente en la boca, el ano, el recto, los genitales o la vagina. También puede transmitirse de una madre a su bebé durante el embarazo, lo que se conoce como sífilis congénita. Esta condición puede ser devastadora y causar daños graves o la muerte del recién nacido.

La primera etapa, o sífilis primaria, se manifiesta con una llaga o úlcera única e indolora, el chancro, en el punto de contacto. El gran peligro de esta fase es que el chancro a menudo pasa desapercibido y desaparece por sí solo en pocas semanas, lo que hace que muchas personas crean que están sanas.

Mientras no se trate, la bacteria avanza a la sífilis secundaria, semanas o meses después. Esta fase es muy contagiosa. Se caracteriza por una variedad de síntomas inespecíficos que pueden confundirse con otras enfermedades, como erupciones cutáneas (frecuentemente en palmas y plantas), fiebre, caída del cabello y malestar general.

Luego de esta fase, la infección entra en un periodo de sífilis latente, que puede durar años sin presentar síntomas visibles, pero la bacteria sigue activa en el cuerpo. El riesgo real se presenta en la sífilis terciaria, que puede desarrollarse entre 10 y 20 años después de la infección inicial en pacientes no tratados.

En esta fase, la bacteria provoca daños irreversibles y potencialmente mortales en órganos vitales como el cerebro, el corazón y el sistema nervioso (neurosífilis).

A pesar de las secuelas, la infección es fácil de curar en sus primeras etapas. El tratamiento es simple, rápido y altamente efectivo: Penicilina benzatínica. La clave es el diagnóstico temprano a través de un análisis de sangre. Es importante destacar que la sífilis no genera inmunidad, por lo que el uso correcto y consistente del preservativo es la única medida de prevención eficaz.

Dejá tu comentario

