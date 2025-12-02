Escándalo en el Congreso: una senadora llevó un cerrajero para ocupar un despacho y la seguridad lo evitó

Forcejeos y gritos: senadora quiso entrar a un despacho de la Cámara alta.

La senadora nacional por Tierra del Fuego Cristina López (Fuerza Patria) y allegados se trabaron en forcejeos con personal de seguridad de la Cámara alta cuando la legisladora intentó a los gritos abrir con un cerrajero un despacho.

Según el entorno de la senadora, quien renovó mandato este año, la oficina ubicada en el cuarto piso le había sido cedida por su compañero de bancada José Leavy (Salta), quien finaliza su gestión el próximo 10 de diciembre, a partir de una intermediación del senador Carlos Linares (Chubut). El incidente, ocurrido en la tarde del viernes último, fue registrado por un celular y el video se viralizó en redes sociales en las últimas horas.

Así fue el escándalo en el Senado

"Llamala a Juliana", se la escucha gritar a López cuando el personal de seguridad buscaba impedir que el trabajador forzara la puerta. Pudo haberse referido así a la senadora Juliana Di Tullio. López, entre otros, estaba acompañada por su esposo, el concejal de Ushuaia Juan Carlos Pino.

"Yo te tengo que sacar para afuera", advierte un empleado de seguridad al cerrajero que la senadora había llevado para abrir el despacho.

De inmediato, la legisladora lo cruza y le dice: “Vos no sacas a nadie”. Y, por último, se la escucha sostener: “Denuncia penal para todos”.

Luego de más de dos horas de discusiones, López y sus allegados se retiraron del lugar sin poder acceder a la oficina.

El contexto de lo ocurrido

El pasado 11 de septiembre la vicepresidenta Victoria Villarruel, en su calidad de titular de la Cámara alta, firmó el decreto 488/25, por el cual los senadores con mandato cumplido debían restituir a la Presidencia del Senado los despachos que se les asignó, antes del 10 de diciembre del año en que finalice su gestión.

“La Presidencia del H. Senado dispondrá las medidas necesarias a fin de poder reasignarlos", se precisó en el texto normativo.

