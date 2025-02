El video del salvaje ataque de un grupo de trapitos a un médico

Un grupo de trapitos agredió brutalmente a un médico que no les quiso dar el dinero que le exigían. El hombre debió ser asistido en un centro de salud. Todo ocurrió en el barrio porteño de Flores y la víctima contó cómo se inició la agresión: “Ni bien estacioné, esta persona se acercó y apareció con un tremendo pedazo de madera. Me pidió plata, pero lamentablemente no tenía en el momento porque si no le hubiese dado algo para que se vaya. Enseguida se puso agresivo, me decía: ‘Dame 5 mil pesos porque te rompo todo o te mato’”.