¿El próximo viernes 10 de octubre es feriado nacional o día no laborable?: qué pasa con los empleados privados

El Día del Respeto a la Diversidad Cultural , que tradicionalmente se conmemora el 12 de octubre, no se celebrará como feriado el domingo 12 de octubre de 2025 , ya que fue trasladado oficialmente al viernes 10 de octubre .

Así lo establece la Resolución 139/2025 de la Jefatura de Gabinete de Ministros, publicada en el Boletín Oficial, una medida impulsada por el Ministerio del Interior con el propósito de generar un fin de semana largo de tres días —del viernes 10 al domingo 12—, destinado a promover el turismo interno y fortalecer la economía regional.

La disposición, enmarcada dentro del calendario oficial de feriados nacionales, busca favorecer las actividades vinculadas al turismo, la gastronomía, el transporte y el comercio, sectores que suelen mostrar un notable incremento durante los fines de semana largos.

La resolución aclara, además, que el viernes 10 de octubre fue declarado feriado nacional y no un día no laborable, una distinción que resulta clave para trabajadores y empleadores.

Diferencias entre feriados nacionales y días no laborables

En Argentina, los feriados nacionales implican un descanso obligatorio. Esto significa que todos los trabajadores del país tienen derecho a no prestar servicios ese día y, si lo hacen, deben recibir el pago doble por la jornada trabajada, según lo establece la Ley de Contrato de Trabajo (Ley 20.744).

Por el contrario, los días no laborables dependen de la decisión del empleador. En esas fechas, las empresas pueden optar por otorgar descanso o mantener la actividad laboral habitual. En caso de que se trabaje, no se paga doble, sino que el salario se abona normalmente.

Por esta razón, el traslado del feriado al viernes 10 de octubre tiene un impacto directo: el domingo 12 pierde su carácter de feriado y pasa a ser un día común, mientras que el descanso obligatorio se traslada al viernes previo.

¿A qué se debe el cambio del feriado?

El traslado se sustenta en la Ley 27.399, que regula los feriados nacionales y los fines de semana largos en el país. Esta normativa distingue entre feriados inamovibles (como el 25 de diciembre o el 1 de enero) y trasladables, que pueden moverse de fecha con el fin de optimizar los períodos de descanso y fomentar la actividad turística.

Sin embargo, hasta hace poco la ley no contemplaba qué hacer cuando un feriado coincidía con un sábado o domingo. Este vacío legal fue resuelto mediante el Decreto 614/2025, que autoriza al Poder Ejecutivo a decidir si el feriado se traslada al lunes siguiente o al viernes anterior. En este caso, se optó por adelantarlo al viernes 10 de octubre para permitir que más personas aprovechen un fin de semana extendido.

El Ministerio del Interior destacó que la medida forma parte de una política de Estado orientada al desarrollo turístico interno, especialmente en regiones que dependen del movimiento de visitantes en temporadas intermedias. Los fines de semana largos, subrayaron, benefician no solo a los destinos turísticos tradicionales, sino también a pueblos y ciudades del interior, donde el turismo gastronómico y cultural se consolida como fuente de ingresos y empleo.

De acuerdo con datos del Observatorio Argentino de Turismo (OAT), cada fin de semana largo genera más de 1,5 millones de viajes dentro del país, con un impacto económico estimado superior a los 70 mil millones de pesos.

¿Qué otros feriados quedan en 2025?

Con el traslado del Día del Respeto a la Diversidad Cultural, el calendario oficial de feriados 2025 aún incluye varias fechas destacadas:

Viernes 21 de noviembre: día no laborable con fines turísticos.

día no laborable con fines turísticos. Lunes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (trasladado del jueves 20).

Día de la Soberanía Nacional (trasladado del jueves 20). Lunes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible).

Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible). Jueves 25 de diciembre: Navidad (feriado inamovible).

De esta manera, restan tres fines de semana largos en lo que queda del año.

Hasta 2010, esta fecha se conocía como el Día de la Raza, en conmemoración de la llegada de Cristóbal Colón a América. Sin embargo, el Gobierno argentino resolvió modificar su denominación por “Día del Respeto a la Diversidad Cultural”, con el fin de revalorizar la pluralidad étnica y cultural de los pueblos originarios y de todas las comunidades que conforman la identidad nacional.

Este enfoque actual busca promover una mirada reflexiva sobre el encuentro de culturas y fortalecer el respeto mutuo entre las distintas tradiciones que conviven en el país.

Así, el feriado del viernes 10 de octubre de 2025 no solo permitirá disfrutar de un descanso extendido, sino también recordar la importancia de la diversidad como valor fundamental de la sociedad argentina.

