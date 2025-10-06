La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) exigió la prohibición inmediata de una reconocida marca de lavandina por no contar con el registro sanitario reglamentario, lo que la vuelve un producto ilegal y un riesgo para la salud de los usuarios.

A través de la Disposición 7352/2025 publicada en el Boletín Oficial, el organismo de control informó que el producto no contaba con la habilitación correspondiente y tampoco se encontraron antecedentes de la empresa ni de sus insumos.

¿Cuál es la lavandina que prohibió ANMAT?

image ANMAT exigió la suspensión inmediata de una de las lavandinas más usada por ser peligrosa para la salud

El ente sanitario informó que el siguiente insumo de limpieza se encuentra suspendido en todos los supermercados y comercios tanto físicos como online:

Los productos identificados como aguas lavandinas y limpiadores, y todo otro domisanitario, de la marca "Limpimax"

ANMAT informó que los productos se promocionan y publicitan en redes sociales, en posteos donde se ofrecen insumos que no tienen ni registro ni lugar de establecimiento verificados legalmente.

¿Qué medidas tomo ANMAT sobre la lavandina?

El ente de control explicó que, al no estar registrados, estos productos no pueden ser evaluados en cuanto a su composición, efectos y seguridad.

Esta irregularidad implica que su uso podría representar un riesgo para la salud pública, especialmente en entornos cerrados o en contacto con la piel y superficies sensibles.

Por eso, ANMAT ordenó "suspender la elaboración, el uso, la comercialización y la distribución en todo el territorio nacional y en plataformas de venta electrónica, de todos los lotes en todas las presentaciones del producto".