lunes 6 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
A tener cuidado

ANMAT exigió la suspensión inmediata de una de las lavandinas más usada por ser peligrosa para la salud

ANMAT, el organismo de control, informó que los productos no contaban con los registros ni el etiquetado correspondiente.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image
Lee además
El enojo del intendente de Mar del Plata por la rotura de una obra rencientemente restaurada.
Enojado

"Cabezas de termo", el exabrupto de un intendente tras la vandalización de una obra recién restaurada
ataque antisemita: una influencer denuncio que un vecino la ataco a ella y su bebe por ser judios
En Palermo

Ataque antisemita: una influencer denunció que un vecino la atacó a ella y su bebé por ser judíos

A través de la Disposición 7352/2025 publicada en el Boletín Oficial, el organismo de control informó que el producto no contaba con la habilitación correspondiente y tampoco se encontraron antecedentes de la empresa ni de sus insumos.

¿Cuál es la lavandina que prohibió ANMAT?

image
ANMAT exigió la suspensión inmediata de una de las lavandinas más usada por ser peligrosa para la salud

ANMAT exigió la suspensión inmediata de una de las lavandinas más usada por ser peligrosa para la salud

El ente sanitario informó que el siguiente insumo de limpieza se encuentra suspendido en todos los supermercados y comercios tanto físicos como online:

  • Los productos identificados como aguas lavandinas y limpiadores, y todo otro domisanitario, de la marca "Limpimax"

ANMAT informó que los productos se promocionan y publicitan en redes sociales, en posteos donde se ofrecen insumos que no tienen ni registro ni lugar de establecimiento verificados legalmente.

¿Qué medidas tomo ANMAT sobre la lavandina?

El ente de control explicó que, al no estar registrados, estos productos no pueden ser evaluados en cuanto a su composición, efectos y seguridad.

Esta irregularidad implica que su uso podría representar un riesgo para la salud pública, especialmente en entornos cerrados o en contacto con la piel y superficies sensibles.

Por eso, ANMAT ordenó "suspender la elaboración, el uso, la comercialización y la distribución en todo el territorio nacional y en plataformas de venta electrónica, de todos los lotes en todas las presentaciones del producto".

Temas
Seguí leyendo

El arzobispo de Buenos Aires en la peregrinación a Luján: "Le pesan demasiado la pobreza"

Una profesora de educación física estafó y le robó millones de pesos a sus compañeros de trabajo

Milei llegó a Santa Fe y debió suspender un acto por incidentes: al menos, hay cuatro detenidos

"No me bajo nada": la respuesta de José Luis Espert que ratifica su candidatura a diputado nacional

Capitanich habló sobre le femicidio de Cecilia Strzyzowski, y abrió la polémica

"Pequeño J" negó vínculos con el triple femicidio de Florencio Varela y pidió no ser extraditado a la Argentina

Triple femicidio: Un tatuaje de la joven de 15 años asesinada conmovió a los investigadores

Tras el rechazo al veto de Milei, el Gobierno nacional anunció obras en el hospital Garrahan por $30 millones

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
El enojo del intendente de Mar del Plata por la rotura de una obra rencientemente restaurada.
Enojado

"Cabezas de termo", el exabrupto de un intendente tras la vandalización de una obra recién restaurada

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Los ladrones detenidos por robar en la casa del Chato Carrizo son parientes de Nicole Bajinai, la joven asesinada
Sus nombres

Los ladrones detenidos por robar en la casa del "Chato" Carrizo son parientes de Nicole Bajinai, la joven asesinada

Un exempleado delator, una red delictiva y cinco detenidos: el increíble robo a una empresa de San Juan
Denuncia

Un exempleado delator, una red delictiva y cinco detenidos: el increíble robo a una empresa de San Juan

Qué es el UDQ, la nueva moda entre los adolescentes sanjuaninos
Tendencia

Qué es el "UDQ", la nueva moda entre los adolescentes sanjuaninos

Confuso robo a un abogado en Capital: denunció que le sustrajeron una pistola
Raro episodio

Confuso robo a un abogado en Capital: denunció que le sustrajeron una pistola

Entraron a robarle al hermano de un juez sanjuanino en Rivadavia
Investigación

Entraron a robarle al hermano de un juez sanjuanino en Rivadavia

Te Puede Interesar

Un insólito episodio generó tensión en el aeropuerto de San Juan, como consecuencia de un pasajero en estado de ebriedad.
Insólito

Retraso y tensión en el aeropuerto de San Juan por un pasajero ebrio en un vuelo a Buenos Aires

Por Cecilia Corradetti
Los remiseros, el blanco ideal de los delincuentes en San Juan
Estadísticas

Los remiseros, el blanco ideal de los delincuentes en San Juan

Una por una, quiénes son las candidatas a Emprendedora del Sol 2025
FNS

Una por una, quiénes son las candidatas a Emprendedora del Sol 2025

Cae un miembro de la barra de San Martín buscado por el enfrentamiento entre dos facciones
En Santa Lucía

Cae un miembro de la barra de San Martín buscado por el enfrentamiento entre dos facciones

El clásico del fútbol zondino terminó con dos heridos por una bomba de estruendo: un hombre perdió un ojo y un niño resultó lesionado
Tragedia

El clásico del fútbol zondino terminó con dos heridos por una bomba de estruendo: un hombre perdió un ojo y un niño resultó lesionado