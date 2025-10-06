"Cabezas de termo", el exabrupto de un intendente tras la vandalización de una obra recién restaurada

El enojo del intendente de Mar del Plata por la rotura de una obra rencientemente restaurada.

Sólo poco más de 12 horas sobrevivió la restauración de la “Escalera Imperial” de Mar del Plata, construida a comienzos del siglo pasado y que el municipio local, con algunas piezas originales que se pudieron recuperar y otras réplicas, pudo restaurar e inaugurar durante la media tarde este este sábado. Sin embargo, este domingo el lugar amaneció con daños productos del vandalismo. Ante la situación, el intendente del lugar, Guillermo Montenegro, no pudo ocultar su enojo y escribió un duro comunicado llamando “cabezas de termo” a los responsables.

En medio de los destrozos, uno de los copones recién restaurados fue arrancado, tirado al piso y destrozado junto con la planta que tenía en su interior. “No merecen vivir en Mar del Plata”, disparó el intendente Montenegro, desde sus redes sociales, muy enojado con el acto de vandalismo que se descubrió con las primeras luces del día.

image

“Es un despropósito de los inadaptados que no merecen vivir en esta ciudad hermosa”, se quejó y anticipó que avanzará con una denuncia penal para que la Justicia investigue e identifique responsables del hecho.

Al día siguiente de la inauguración de la Escalera Imperial rompieron los copones y aplastaron las plantas. Es un despropósito de los inadaptados que no merecen vivir en esta ciudad hermosa. No pueden destruir así las cosas como si no valieran… pic.twitter.com/2LbJJARquJ — Guillermo Montenegro (@gmontenegro_ok) October 5, 2025

Al tiempo que aseguró: “No pueden destruir así las cosas como si no valieran nada”. Y consideró que el autor de los destrozos “no tiene aprecio por el esfuerzo, ni la historia, ni el dinero, ni el tiempo que representa este ícono. Y como tienen tan poca neurona y su vida vale tan poco porque son cabezas de termo creen que tienen que ir a dejar marcas en las cosas que son de todos”.

La compleja obra de restauración

Reconstruir la Escalera Imperial fue un proyecto que comenzó el año pasado con la recuperación de algunos de esos copones y la realización de copias bajo supervisión de la Dirección de Restauración de Monumentos que conduce Constanza Addiechi.

Esa restauración, encabezada aquí por Addiechi, tomó como base documentos y planos originales sobre los que Thays, en 1900, diseñó ese sector que implica uno de los extremos de la denominada Bahía Bristol, que desde mediados del siglo pasado incluye la rambla y los edificios del ex-Hotel Provincial y el Casino Central.

image

Este sábado, a última hora de la tarde, se realizó la ceremonia que tuvo presencia de autoridades, la tradicional Guardia del Mar, participación de la Banda de Música de la Base Naval Mar del Plata y la presencia de Carlos Thays, bisnieto homónimo del paisajista que generó ese paseo y otros muy destacados de esta ciudad.

Según se detalló desde el municipio, se recrearon en cemento los 90 metros de pasamanos desaparecidos, peldaños, descansos, pilares y muretes. “Se hicieron 275 reproducciones de balaustres a partir de la forma y composición original, junto a 24 copones inexistentes”, explicó Addiechi.

image

Cada uno de esos copones lleva una colorida planta. En este caso, el que fue arrancado terminó barranca abajo, destrozado sobre un sector del parque.