En Palermo

Ataque antisemita: una influencer denunció que un vecino la atacó a ella y su bebé por ser judíos

Michelle Iman Schmukler relató en redes sociales lo que vivió en su propio departamento. Acusó a un vecino y criticó que las autoridades no actuaron tras la denuncia formalizada en una comisaría.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Captura de pantalla 2025-10-05 150031

La empresaria e influencer Michelle Iman Schmukler denunció a través de un video en redes sociales un ataque antisemita en su domicilio por parte de un vecino, en presencia de su hijo de ocho meses. Los hechos ocurrieron en el patio del departamento en el que vive junto a su esposo Idán, quien también intervino en la denuncia pública.

Según relató la denunciante, la agresión tuvo lugar ayer cerca del mediodía, cuando se encontraba con su bebé en el patio de su casa, en Palermo. En ese momento, un vecino del mismo edificio gritó repetidas veces insultos antisemitas, refiriéndose a la religión de Michelle y a su hijo.

“Escucho del patio de mi casa que hay una persona diciendo ‘judía, judía, judía, ahora tenés un hijo judío, qué asco’”, expresó Michelle en el video divulgado a través de su cuenta de Instagram.

Sin embargo, la agresión escaló a otro nivel. “Me tiró un fierro por la ventana”, detalló Michelle. Luego del incidente, su esposo Idán buscó la intervención policial y logró el encuentro con el agresor, quien reconoció el ataque, pero redobló su actitud al lamentar que no tuvo puntería.

La respuesta institucional es uno de los aspectos que más cuestionaron las víctimas. Idán señaló que el agresor vive en el departamento que se ubica por encima del suyo, e indicó que, a pesar de haber formalizado la denuncia en la comisaría, la reacción fue limitada.

“La denuncia se la mandan a un fiscal y el fiscal de turno contesta ‘denle un botón de pánico’”, describió el esposo de Michelle en el mismo video. Según explicó, las autoridades no detuvieron ni interrogaron al presunto agresor, quien continúa residiendo en el edificio.

“Una persona le tiró un fierro apuntando a la cabeza a un bebé de 8 meses y a su mamá y nadie lo detiene, absolutamente nada”, apuntó Idán al detallar la respuesta obtenida de las fuerzas de seguridad y del fuero judicial.

Finalmente, Michelle concluyó: “Tengo miedo por mis hijos, tengo miedo por mi persona, por mi integridad. Este señor sigue en el edificio y realmente no sabemos a quién acudir para que alguien nos de atención”.

El video tuvo una amplia repercusión y generó el apoyo y los comentarios de muchos usuarios. Entre ellos la de la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, quien le solicitó un teléfono para contactarla de manera privada.

Desde el Ministerio de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires confirmaron a Infobae que, luego de acudir al lugar y en consulta con la Fiscalía de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 05, le tomaron declaración a la víctima y le entregaron una nota para retirar el botón atipánico.

A su vez, y con respecto a los dichos sobre la actuación policial, señalaron que se derivaron las actuaciones a la oficina de Asuntos Internos “para deslindar las responsabilidades del caso”.

Asimismo, confirmaron que hay una consigna policial en el domicilio, mientras aguardan las directivas “que ordene la Justicia para avanzar sobre el caso”.

Fuente: Infobae

