viernes 3 de octubre 2025

En Bahía Blanca

Brutalidad: lo habían condenado por golpear a una nena, fue liberado por un curso y le fracturó el cráneo a un bebé

Fue liberado por el juez Onildo Stemphelet. Ahora el agresor está detenido por tentativa de homicidio

Por Redacción Tiempo de San Juan
La cara de la violenta bestia.

La cara de la violenta bestia.

Maximiliano Eduardo Roth, un hombre que había sido condenado en 2022 por golpear salvajemente a una nena de dos años, fue liberado por un juez de Bahía Blanca por “su buena conducta”, pero reincidió: ahora, le fracturó el cráneo a un bebé de 11 meses, que permanece internado.

El acusado fue beneficiado con el régimen de libertad asistida por orden del magistrado de Ejecución Penal N° 2 Onildo “Yiyo” Stemphelet. El nuevo episodio ocurrió en una casa de la localidad bonaerense de Coronel Suárez, en el domicilio que Roth había fijado luego de la liberación.

Fuentes judiciales indicaron a Infobae que según la denuncia presentada por su actual pareja, el hombre mantuvo cautiva a la mujer y a sus dos hijos, de tres años y once meses, durante tres días en una vivienda ubicada en la avenida Independencia.

De acuerdo con lo aportado por la denunciante, Roth la retuvo en contra de su voluntad junto a los menores, hasta que en un descuido logró escapar y pedir ayuda. Efectivos policiales intervinieron en el domicilio y encontraron al hijo menor de la mujer bajo el cuidado de vecinos, con múltiples lesiones visibles.

Según medios locales, el menor fue trasladado al Hospital Penna, donde permanece internado en terapia intermedia, aunque ya se encuentra fuera de peligro, tras haber sufrido fracturas de cráneo.

Roth había fijado residencia en ese domicilio luego de obtener la salida anticipada de prisión, tras la resolución judicial fundada en informes del Servicio Penitenciario, que lo calificaron con “conducta 10” y “concepto bueno”.

El régimen de libertad incluyó la obligación de abstenerse de consumir drogas y alcohol, someterse a controles del Patronato de Liberados, concurrir a tratamiento psicológico y asistir a un curso de “deconstrucción de masculinidades”, medidas que no impidieron el nuevo ataque.

La Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIJ) N° 15 de Bahía Blanca, a cargo de la fiscal Claudia Lorenzo, imputó a Roth por tentativa de homicidio tras los hechos denunciados. En su declaración indagatoria, el acusado se negó a prestar declaración.

De acuerdo con las fuentes consultadas por este medio, el expediente pasó a mano de la UFIJ N°15, a cargo del fiscal Jorge Viego.

La decisión del juez de Ejecución Penal N°2 de Bahía Blanca, que posibilitó la libertad condicional del condenado, fue puesta en cuestión debido a la reincidencia de Roth en episodios de violencia extrema.

El hombre ya había sido condenado a tres años y un mes de prisión por “lesiones graves y leves” luego de golpear a la hija de una expareja, quien también sufrió fractura de cráneo y mordeduras. En aquella ocasión, Roth intentó justificar las lesiones asegurando que la niña se había caído, algo que fue descartado por las pericias médicas.

Horror en Santiago del Estero

En junio, un estremecedor caso de violencia conmocionó a la provincia de Santiago del Estero. Una mujer fue detenida, acusada de golpear a su bebé de un año, filmar la agresión y enviarle las imágenes a su expareja como represalia.

De acuerdo con medios locales, el caso se conoció días atrás cuando el padre del niño denunció a su expareja en la Comisaría Nº2 de la Mujer y la Familia.

La acusada, identificada como F.J. y vecina del barrio San Javier de La Banda, fue quien quedó a cargo del bebé de un año y dos meses tras la separación.

Según el relato del hombre, momentos antes de llegar a la comisaría le envió audios y videos a través de WhatsApp, en los que se la ve golpeando al niño. “Algún día al bebé le va a pasar algo, lo vas a ver a tu hijo retratado en todos lados“, era una de las amenazas.

Contó, además, que la mujer presionaba la cabeza del bebé con fuerza usando ambas piernas, mientras el niño lloraba desconsoladamente. “Voy a dejar unas pastillas para que tome y muera, realmente a mí ni me interesa”, expresó la acusada en otro audio.

El padre, de 33 años y vecino del barrio IV Centenario, denunció también que recibió imágenes donde el niño presenta heridas en la cara, que atribuye a una venganza.

Luego de la denuncia, la fiscal de la Unidad de Violencia de Género e Intrafamiliar, Ximena Jérez, ordenó el envío de todas las imágenes. Tras reunir las pruebas, pidió la detención de la mujer.

De acuerdo con el medio Diario Panorama, este martes, efectivos policiales se presentaron en la vivienda de la acusada en el barrio San Javier para proceder con su detención, la cual se realizó por orden judicial. Por disposición de la Justicia, el bebé quedó bajo el cuidado de su abuela materna.

FUENTE: Infobae

