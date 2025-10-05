lunes 6 de octubre 2025

Triple femicidio de Florencio Varela: más de 30 allanamientos para dar con tres prófugos cercanos a "Pequeño J"

La Justicia avanza sobre tres prófugos vinculados al triple crimen de Florencio Varela, con más de 30 allanamientos realizados y vehículos secuestrados relacionados con la causa.

Por Redacción Tiempo de San Juan
La investigación por el triple femicidio de Florencio Varela sigue su curso y apunta a tres prófugos vinculados al caso, que podrían ser detenidos en los próximos días. Según confirmó Javier Baños, abogado de las familias de dos de las víctimas, los sospechosos son personas muy cercanas a “Pequeño J” y dos de ellos serían de nacionalidad peruana.

El letrado detalló que ya se realizaron más de 30 allanamientos en distintos puntos del conurbano bonaerense, y este fin de semana se secuestraron cuatro vehículos relacionados con la causa. Entre ellos se suman la camioneta Tracker blanca en la que viajaban Brenda, Morena y Lara horas antes del crimen, y un Chevrolet Cruze vinculado a Victor Sotacuro Lázaro y su sobrina Florencia Ibañez.

Según Baños, estos tres prófugos completarían el círculo delictivo: dos habrían estado en el auto que trasladó a las víctimas a la casa donde fueron asesinadas, y otro viajaba en un Volkswagen Fox.

El abogado destacó que, aunque el homicidio está esclarecido, resta determinar las posibles conexiones con el narcotráfico. “Lo que faltaría es la voluntad política de investigar las responsabilidades hacia arriba. Si hay nexos con narcotraficantes de mayor nivel, debe intervenir la Justicia Federal”, señaló.

En cuanto a las penas que podrían recibir los acusados, Baños indicó que podrían alcanzar la cadena perpetua, la máxima en el país. Además, se refirió al contexto del narcotráfico en Argentina: “Durante muchos años hubo desidia institucional; no se hicieron las cosas como debían”.

Por otra parte, el abogado habló sobre la situación judicial de “Pequeño J” y su posible extradición desde Perú. Explicó que ya se solicitó la extradición pasiva por vía diplomática y que el trámite puede tardar entre uno y nueve meses, dependiendo de los recursos de la defensa y de la evaluación del Poder Judicial y Ejecutivo peruano.

Dejá tu comentario

