martes 30 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Agendando

Finalmente, ¿hay fin de semana largo en octubre?

El Día del Respeto a la Diversidad Cultural cae el domingo 12, pero tendrá cambio de día. Qué fecha será

Por Redacción Tiempo de San Juan
Octubre también contará con un fin de semana largo por un feriado que se trasladará.

Octubre también contará con un fin de semana largo por un feriado que se trasladará.

El próximo fin de semana largo en octubre se concretará cuando el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, originalmente, previsto para el domingo 12, se traslade al viernes 10 de octubre.

Lee además
Tres signos deberán prestar atención para no pasar un mal octubre.
Lo dicen los astros

Tres signos en alerta: ¿quiénes deben prestar atención para no pasar un mal octubre?
La luna llena de octubre puede traer aparejado vibras negativas para tres signos en particular.
Lo dicen los astros

Luna llena de octubre: tres signos se verán afectados de manera negativa

Esta decisión, adoptada por la Jefatura de Gabinete de Ministros, responde a la facultad de adelantar feriados que coincidan con sábados o domingos, con el objetivo de maximizar el beneficio turístico y social.

La medida quedó oficializada con la publicación, el 27 de agosto pasado, de la Resolución 139/2025 -que formó parte del Decreto 614/2025- en el Boletín Oficial.

El Secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, Daniel Scioli, destacó “el nuevo fin de semana largo es crucial para la industria turística, ya que permite desestacionalizar la oferta y activar las economías regionales de todo el país”.

¿Cómo se implementará?

Se habilitarán tres días consecutivos de descanso: viernes 10, sábado 11 y domingo 12 de octubre, lo que permitirá a trabajadores y estudiantes organizar viajes cortos o reuniones familiares, en coincidencia con una de las celebraciones más emblemáticas de la diversidad cultural argentina.

El sector turístico valoró positivamente esta medida, al considerarla una oportunidad para potenciar destinos en todo el país y mejorar los índices de ocupación hotelera, gastronomía y transporte. La estrategia oficial apunta a que los feriados trasladables no pierdan dinamismo y puedan ser reubicados en fechas más propicias para el consumo interno.

El cronograma de noviembre y diciembre

El mes 11 del calendario ofrecerá un fin de semana XXL de cuatro días consecutivos. El viernes 21 de noviembre fue declarado día no laborable con fines turísticos, en virtud de las atribuciones conferidas por la Ley 27.399 al Ejecutivo nacional.

A este día se suma el feriado nacional trasladable por el Día de la Soberanía Nacional, que originalmente caía el jueves 20 y fue reubicado al lunes 24 de noviembre.

Así, quienes accedan a la medida podrán disfrutar de un período de descanso que se extiende desde el viernes 21 hasta el lunes 24 de noviembre.

El Decreto 614/2025 fundamenta esta decisión en la necesidad de “desestacionalizar” la oferta turística, prolongando el flujo de visitantes y mejorando la distribución de ingresos en el sector.

Además, la normativa permite que los días turísticos puedan agregarse de forma planificada, hasta un máximo de tres al año, y que los feriados trasladables se adapten para no coincidir con fines de semana, manteniendo así su impacto. Las jurisdicciones turísticas y los municipios con mayor oferta de servicios habían solicitado expresamente la implementación de estas medidas.

El fin de semana extralargo de noviembre funcionará como un “motor” para el cierre de temporada, con expectativas de mayor ocupación y mejores cifras para el sector, que considera el feriado de la soberanía como uno de los más relevantes después del Carnaval y Semana Santa.

En diciembre, el calendario contempla un nuevo fin de semana largo del sábado 6 al lunes 8, con motivo del Día de la Inmaculada Concepción de María. Este feriado inamovible, al coincidir con un lunes, habilita otro período de descanso extendido para trabajadores y estudiantes de todos los niveles.

El jueves 25 de diciembre, en tanto, corresponde al tradicional feriado nacional de Navidad, también inamovible. Sin embargo, al no estar precedido ni seguido por otro día no laborable, no genera un fin de semana largo, aunque sí representa un paréntesis relevante en la actividad anual.

Cabe destacar que las nuevas disposiciones rigen únicamente para los feriados nacionales y no afectan la validez de feriados provinciales o municipales. Tampoco alteran las fechas no laborables por motivos religiosos, que continúan bajo el marco de la Ley 27.399 y la Ley 26.199, según corresponda.

Temas
Seguí leyendo

ANSES: cómo quedan los montos y topes de las asignaciones familiares desde octubre

Octubre, el mes para que tres signos pateen en tablero y vayan tras sus sueños

Estela de Carlotto fue internada en La Plata: qué se sabe de su estado de salud

Triple crimen: la carta misteriosa en una comisaría y el rastro de su ladero, las nuevas pistas

Insólito error en Córdoba: fue de testigo a un casamiento y terminó casado sin saberlo durante 8 años

Dos clásicos de la parrilla argentina, entre los diez mejores platos del mundo según Taste Atlas

Burger King, con sede en San Juan, busca nuevo dueño en Argentina

Triple femicidio narco: dio una nota en la televisión y la detuvieron

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Matías Ozorio, buscado por el triple crimen
Investigación

Triple crimen: la carta misteriosa en una comisaría y el rastro de su ladero, las nuevas pistas

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Escándalo en una heladería de Rivadavia: padre e hijo discutieron y uno sacó un arma de fuego
Insólito

Escándalo en una heladería de Rivadavia: padre e hijo discutieron y uno sacó un arma de fuego

Dolor en una empresa de San Juan por la muerte de un colectivero
En las redes

Dolor en una empresa de San Juan por la muerte de un colectivero

Encontraron a la joven que se fue de su casa tras conocer a un chico en redes sociales: ¿dónde estaba?
Buena noticia

Encontraron a la joven que se fue de su casa tras conocer a un chico en redes sociales: ¿dónde estaba?

Adolescente sanjuanina habría conocido a un hombre por un videojuego y desapareció: la busca su familia
Preocupación

Adolescente sanjuanina habría conocido a un hombre por un videojuego y desapareció: la busca su familia

El hombre fue trasladado de urgencia al Hospital Dr. Guillermo Rawson.
Reporte oficial

Muerte en Chimbas: la ayuda de un cafetero y el rol de un camionero en medio de la desesperación

Te Puede Interesar

Reacciones dispares de los sectores productivos de San Juan frente al programa de Gestión de Demanda de Energía que lanzó la Nación. 
Electricidad

Cómo reciben en San Juan el plan de Milei que pagará a empresas que ahorren luz en el verano

Por Elizabeth Pérez
Donald Trump y Javier Milei, durante uno de los encuentros mantenido por ambos presidentes.
En Estados Unidos

Milei volverá a reunirse con Trump, en medio de la incertidumbre por el radiotelescopio chino de Calingasta

El Autódromo El Zonda vuelve con ruido de motores
Se terminó la espera

¡Ya están a la venta las entradas para el TC2000 en El Zonda!

Beba atropellada por un taxi en Capital: detienen al dueño del auto y a otro que lo atraparon sacándole las calcomanías
Investigación

Beba atropellada por un taxi en Capital: detienen al dueño del auto y a otro que lo atraparon sacándole las calcomanías

El padre Rómulo Cámpora volvió a desempeñar su tarea de sacerdocio tras sufrir un ataque cardíaco. 
Tras la internación

Con bastón y su característica sonrisa, el padre Rómulo retomó sus actividades