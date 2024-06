Daniel Scioli dijo que fue "un adelantado" por apostar a Javier Milei y valoró la gestión

“Veo un Presidente muy pragmático pensando qué es lo mejor para el país, prueba de ello es su compromiso de viajar a China”, sostuvo Scioli esta mañana en Radio Mitre. Esta semana el vocero presidencial, Manuel Adorni, dijo que todavía el viaje no estaba sellado, pese a que había trascendidos de que Milei se encontraría con su par chino Xi Jinping en la primera semana de julio, luego de la renovación del swap.

Además aseguró que el saludo que el Presidente tuvo en el G7 con el mandatario estadounidense Joe Biden -pese a su favoritismo por el republicano Donald Trump- y que la “fluidez” de las relaciones con Brasil -incluso con la sintonía ideológica con Luiz Inácio “Lula” da Silva- son otras dos pruebas de la capacidad de adaptación de Milei.

Más allá de sus análisis internacionales, el exembajador aseveró que no quería entrar “en ningún tipo de especulación” después de que su nombre sonara, entre otros, como posible reemplazo de la canciller Diana Mondino, ahora ratificada en su cargo por el Gobierno pero con ciertos traspiés que se dieron en estos días, cuando la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, se quedó con parte de sus funciones. “No me hago eco de versiones, es una falta de respeto. Con mi experiencia imagínese si me voy a hacer eco de eso. Son cosas que se dicen, tantas cosas se dicen”, deslizó.