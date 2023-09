Cristina Kirchner: "¿Qué iba a decir después del resultado de las elecciones? Ya lo había dicho antes"

“Dentro de 29 días hay elecciones, y además hoy se cumplen 50 años del triunfo de la fórmula Perón-Perón, con un récord de votos del 62%. El segundo fue Kirchner con el 55% de los votos: Kirchner-Kirchner, porque aunque Kirchner no estaba, estaba”, dijo en referencia a los comicios de 2011, donde resultó reelecta.

Esa introducción fue el disparador para que la expresidenta se expresara sobre lo que, según dijo, le reclaman desde hace más de un mes. “Hace tiempo que vengo leyendo editoriales, notas periodísticas, diciendo que no hablé del resultado de las elecciones. Que si lo apoyo a Sergio o no. ¿Qué iba a decir después del resultado de las elecciones? Yo ya lo había dicho antes. Cuando todas las editoriales de los medios hegemónicos decían que quien resultara vencedor de la interna de Juntos por el Cambio era el futuro presidente y que los otros estábamos en la loma, en un programa de televisión en mayo dije que iba a ser una elección atípica, de tercios, y que lo importante iba a ser el piso y no el techo”, recordó.

En esa línea, remarcó que las urnas confirmaron su augurio y que “hoy los competidores son los que obtuvieron mejor piso en términos individuales: el candidato de La Libertad Avanza y el de Unión por la Patria”. “Se dio lo que preveíamos. Alguien el otro día dijo “acertaste” como si fuera una cuestión de azar”, enfatizó y aseguró que su análisis estuvo basado en “un razonamiento muy lógico” acerca de la experiencia de 2019.

“Cuando construimos el Frente de Todos, hicimos una elección en la cual las dos coaliciones juntaron prácticamente el 90% de los votos. Porque Mauricio Macri hizo un gobierno horrible, y la gente tenía en la memoria cómo había vivido en la Argentina hasta 2015. Y luego, en esas PASO concurrió a votar el 76% de los argentinos y la diferencia fue de 15 o 16 puntos. Había una expectativa, una ilusión, una esperanza no una vida en Disneylandia, pero en la cual podías pensar en comprarte una casa, un auto, o en progresar, estudiar, viajar. Había una expectativa de que habían vivido años donde era posible soñar con el progreso, era eso lo que votó la gente”, recordó.

En tanto, respondió a los cuestionamientos que, sugirió, existen en torno a la candidatura y la campaña presidencial del ministro de Economía y señaló que ella fue “una de las impulsoras de que no hubiera PASO, de que se construyera una lista de unidad.

“Había un conocido conductor televisivo que decía ‘basta del dedo’ y pedían PASO. Ahora le pregunto a todos esos que impulsaban una PASO donde el presidente [Alberto Fernández] estuviera de un lado, la vicepresidenta del otro, el embajador de Brasil [Daniel Scioli] disputando con el ministro de Interior [Eduardo de Pedro] la presidencia, la ministra de Desarrollo Social [Victoria Tolosa Paz] disputándole a Axel [Kicillof] la gobernación en la Provincia de Buenos Aires, y todo esto en un marco de 100 puntos de inflación... ¿Cuánto hubiera sacado el candidato de La Libertad Avanza? A los genios que decían que no al dedo y ahora me preguntan dónde está el dedo, un poco más de honestidad intelectual en los planteos”, reclamó.

En esa línea, cuestionó a Juntos por el Cambio por haber “festejado” los resultados que obtuvieron en las primarias y le atribuyó parte de la responsabilidad de la aparición y el crecimiento de la figura de Javier Milei. “En el año 21, cuando el peronismo hizo su peor elección parlamentaria, Juntos por el Cambio sacó 42 puntos contra 33 del peronismo. Y ahora estuvo a 0,75% de UP, y el candidato de UP fue el segundo en votos, con una diferencia muy notable. No pudieron construir una mayoría porque nadie se acuerda del gobierno que fueron, si no, no se entiende la presencia de una tercera fuerza. Debería haber pasado lo que pasó con nosotros en el 19: como la gente se acordaba de lo que había pasado en el 15, adoptó una decisión. La gente es mucho más racional de lo que se pretende en el voto emocional, las emociones siempre tienen alguna razón, si no, ya son desquicio”, evaluó.