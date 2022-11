Una china fue infiel usando su vestido de novia un día antes de casarse y la descubrieron

Una mujer en China , quien estaba comprometida para casarse, lució su vestido de novia un día antes de la boda , no precisamente para contraer nupcias con su pareja, sino para ser infiel teniendo sexo con su amante.

La mujer, de apellido Wu, se convirtió rápidamente en blanco de ataques en las redes, por haber roto la confianza de su comprometido y de su propia familia, quien se vio muy afectada por el hecho.

Los chats revelan conversaciones sexuales explícitas en las que Wu y Xiaobailong planifican la forma en la que desean concretar el adulterio en la víspera de la celebración de la boda.

Dos días antes del matrimonio, Wu chateó con Xiaobailong, con quien ya había tenido relaciones sexuales varias veces antes. En la conversación, la chica le mandó fotos a su amante de ella luciendo su vestido de novia y le envió la nueva dirección de su casa.

Tras estos mensajes, Xiaobailong le propuso a Wu tener relaciones sexuales al día siguiente, es decir, sólo 24 horas antes de la boda, y Wu estuvo de acuerdo.

222.jpg Captura del chat entre los amantes.

No obstante, Xiaobailong parecía no estar conforme solamente con consumar la infidelidad, sino que además, puso sobre la mesa lo que él describió como una “idea valiente”, lo cual consistía nada más y nada menos que en no usar protección anticonceptiva, y “dejar en manos de Dios, ver de quién estarás embarazada”.

A lo que Wu respondió: “Dejémoslo en manos de Dios. No tengo miedo”.

Pero la osadía de los amantes no terminó ahí, sino que Xiaobailong quiso redoblar aún más su apuesta y le propuso a Wu invitar a otro hombre a unirse a ellos y le pidió que usara su vestido de novia para hacer el trío.

Ante esta propuesta, la novia respondió: “Siento que soy mala porque también quiero esto” y aceptó hacer el trio.

Dos días después, la boda se llevó a cabo como estaba previsto. No obstante, Wu y su novio, ya habían registrado legalmente el matrimonio días antes de la ceremonia.

No fue sino hasta después de que se concretaron el adulterio y la boda que un jactancioso Xiaobailong compartió su conversación con Wu en un grupo de WeChat y le respodió a una persona que preguntaba en el chat sobre qué pasaría si Wu quedara embarazada, que: “No es asunto mío quién será el padre”.

Después de la divulgación del chat, el ya esposo de Wu fue informado sobre el hecho, lo cual desató su furia. Desconsolado, denunció el asunto a la policía “para proteger sus derechos” y solicitó el divorcio.

Además, el marido enfurecido reclamó 200.000 yuanes (28.000 dólares estadounidenses) en regalos de compromiso que le había dado a la familia de la novia, de acuerdo a la tradición china.

El novio dijo que el escándalo ha afectado su salud al grado de que necesitó tratamiento hospitalario. Su madre también fue hospitalizada después de enfermarse debido a la humillación, según publicó South China Morning Post.

Todo este incidente obligó a Wu a esconderse fuera de la ciudad de Zhangjiajie, donde vivía la pareja, luego de la furiosa reacción que se generó en su contra en las redes por su comportamiento.

“Este incidente ha tenido un gran impacto en ambas familias. Espero que todos no sean tan malos”, dijo el novio. “Los adultos deben ser responsables de lo que dicen y hacen. Internet todavía se rige por la ley”.

Las cuentas en redes sociales del novio se imundaron con mensajes de consuelo tras la traición que sufrió.

“Nadie se ríe de ti, hermano. Eres un buen hombre”, le escribió un usuario en redes sociales.

“Tienes suerte de haber descubierto la verdad en el momento oportuno, o te habrían engañado toda tu vida”, dijo otro.

Otra persona escribió: “Este caso me da miedo de casarme”.

Se desconoce si el tercer hombre que se proponía para hacer el trio con la novia de Wu y Xiaobailong se unió a ellos.

Fuente: Infobae