Trump frenará la migración de personas "del tercer mundo" a Estados Unidos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció una determinación expeditiva contra las migraciones, intensificando su mensaje tras el ataque en Washington que dejó afectados a dos soldados de la Guardia Nacional. El incidente, perpetrado por un inmigrante afgano que llegó gracias a un programa especial de la administración de Joe Biden, resultó en la trágica muerte de la agente Sarah Beckstrom, de solo 20 años.

Video "Cállate, cerdita": La respuesta de Donald Trump a una periodista que le preguntó sobre Jeffrey Epstein

Fuerte vinculación Escándalo en EEUU: Donald Trump "pasó horas" con una de las víctimas de Jeffrey Epstein, según un correo

El anuncio se difundió la noche de Acción de Gracias mediante mensajes en la red Truth Social, donde el mandatario lanzó la medida antiinmigratoria más dura desde su presidencia.

Donald Trump decretó la paralización del ingreso de personas provenientes de los países más pobres del mundo. El presidente comunicó su resolución de manera contundente: “Suspenderé permanentemente la migración desde todos los países del Tercer Mundo para permitir que el sistema estadounidense se recupere por completo”. También escribió: “Pausaré de forma permanente la migración desde todos los Países del Tercer Mundo para permitir que el sistema de Estados Unidos se recupere por completo”.

El mandatario remarcó que solo una modificación profunda del movimiento migratorio podría resolver la situación, declarando: “Solo la MIGRACIÓN INVERSA puede curar por completo esta situación”.

Expulsiones y eliminación de beneficios

Además de la suspensión permanente, Trump prometió un paquete de medidas que incluyen el fin de los beneficios para no ciudadanos y una ofensiva contra las admisiones pasadas.

En su mensaje, el presidente prometió "acabar con todos los beneficios federales y subsidios a los no ciudadanos". En su cuenta personal escribió que "terminaré con todos los beneficios y subsidios federales para los no ciudadanos de nuestro país...".

Respecto a las admisiones anteriores, Trump afirmó que revertirá millones de admisiones otorgadas durante el gobierno de Joe Biden, sin precisar mecanismos ni plazos, y prometió "acabar con todos los millones de admisiones ilegales de Biden, incluidas las firmadas por Sleepy Joe Biden's Autopen (el dormilón Joe Biden que uso la firma digital automática)".

En cuanto a las deportaciones, el mandatario anunció que su administración removerá a aquellos que considere no beneficiosos, declarando: “Retiraré a cualquiera que no sea un activo neto para Estados Unidos”. También manifestó su intención de "expulsar a cualquiera que no sea un activo neto para los Estados Unidos, o sea incapaz de amar a nuestro país".

La administración nacional quedará habilitada para deportar de manera inmediata a cualquier extranjero que suponga una amenaza para la seguridad o sea "no compatible con la civilización occidental". Asimismo, Trump indicó que arrebatará la nacionalidad estadounidense a los "inmigrantes que socaven la tranquilidad interna". Estos objetivos se perseguirán con el fin de lograr “una gran reducción de poblaciones ilegales y disruptivas”.

Las nuevas medidas también incluyen la revisión de las 'green cards' de 19 países.

El mandatario endurece así su política migratoria con la aplicación de la ley con la mayor dureza contra el agresor afgano, quien, según Trump, jamás debió haber sido admitido en los Estados Unidos. Naciones Unidas pidió a EE. UU. respetar los derechos de los migrantes en medio de la creciente tensión política.

La falta de definiciones claras sobre quiénes entran en la categoría de "Tercer Mundo" provoca que cualquier inmigrante pueda entrar en esta "prohibición para viajar a los Estados Unidos".