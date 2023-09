"Star Wars Kid": el primer video viral que arruinó una vida 20 años atrás

Lee más: Nueva York bajo el agua: 25 millones de personas en emergencia

Posteriormente, el bloguero Andy Baio compartió el archivo bajo el título “Star Wars Kid” y fue entonces que el video realmente se viralizó, superando los 900 millones de visitas.

Como consecuencia de este hecho, Ghyslain se convirtió en el centro de infinidad de burlas.

Arrepentido por lo ocurrido, Andy Baio organizó una colecta para regalarle a Raza un iPod y una tarjeta de Amazon. Esto, obviamente, no terminó de convencer al joven: “Por muy agradable que sea tener un iPod, habría preferido que el video, que no tenía la intención de que nadie viera, hubiera permanecido privado”.

Ghyslain remarcó: “La gente se reía de mí. Y no fue nada divertido”.

Afortunadamente, el joven logró superar la crisis y convertirse en un exitoso abogado, además de encabezar “Patrimoine Trois-Rivières”, una sociedad dedicada a la conservación de su ciudad natal, Trois-Rivières, en la región canadiense del Québec.

Sobre aquella época, hoy Raza remarca: “Fue un periodo muy oscuro. No importa cuánto traté de ignorar a las personas que me decían que me suicidara, no pude evitar sentirme inútil, como si mi vida no valiera la pena”.

A las personas que sufren acoso, Ghyslain les brinda un mensaje de esperanza basado en su propia experiencia de superación personal: “ Sobrevivirás. Lo superarás. Y no estás solo. Estás rodeado de personas que te quieren ”.