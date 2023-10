Revelan las capacidades y los planes sangrientos de Hamas

Un manual de campo de Hamas obtenido por The Washington Post y otros documentos hallados tras el brutal ataque del grupo contra Israel hace dos semanas ilustran algunas de sus capacidades militares y preparativos para matar de cerca y de forma sangrienta.

“Este es un documento militar secreto”, comienza la primera página. “Debe guardarse en lugar seguro. Está prohibido moverse con él excepto cuando haya órdenes”.

En su contraportada hay una foto del jeque palestino Abdullah Azzam, mentor de Osama bin Laden. “Si ésta es su fuente de inspiración, y ésta es la figura, el símbolo, en el que se fijan, entiendo algo más sobre su comportamiento el 7 de octubre”, dijo Michael Milshtein, ex jefe del departamento palestino de la inteligencia militar israelí, refiriéndose a la fecha del atentado que dejó 1.400 israelíes muertos. Milshtein examinó el manual de campo a petición de The Post.

Los expertos, incluido Milshtein, afirmaron que el manual parecía auténtico y coincidía con un alijo de otros documentos reunidos por las fuerzas israelíes y los primeros intervinientes tras el atentado. La oficina del primer ministro israelí ha verificado 17 páginas de documentos para The Post. Algunos documentos, entre ellos el manual de campo, no se facilitaron para su verificación porque tenían marcas que podrían identificar a quien los encontró primero y los entregó a The Post.

Otros documentos de Hamas incluían mapas y planes detallados de ataques contra varios kibutz individuales alrededor de Gaza, incluida la intención de matar y secuestrar a civiles.

El documento obtenido por The Post proporcionaba orientaciones sobre el manejo de las armas que se sabe que llevaban y también ofrecía descripciones detalladas sobre las vulnerabilidades de los tanques y vehículos blindados israelíes. Se incluyen, por ejemplo, instrucciones para utilizar granadas propulsadas por cohetes F-7 norcoreanas, que Pyongyang ha negado suministrar a Hamas. Alrededor de 50 de estas municiones de alto poder explosivo fueron halladas por las tropas israelíes tras los ataques, según el ejército, que ha mostrado parte del material encontrado.

Los responsables de Hamas en Gaza y Beirut no respondieron a las solicitudes de comentarios.

Se calcula que el ala militar secreta de Hamas, Al Qassam, cuenta con una fuerza de entre 15.000 y 40.000 combatientes preparados para el combate, 1.200 de los cuales, según ha declarado, participaron en el atentado del 7 de octubre.

En años anteriores, cuando los túneles estaban abiertos a Egipto, Hamas podía introducir fácilmente explosivos y cohetes en Gaza, afirma Mkhaimar Abusada, analista de la Universidad Al-Azhar de Gaza. Pero el presidente egipcio, Abdel Fatah El-Sisi, ha tomado medidas drásticas contra las rutas de contrabando.

“Honestamente, no sé cómo han podido mantener su capacidad militar”, dijo Abusada, señalando el perímetro de seguridad alrededor de Gaza. Se sabe que miembros de las fuerzas especiales de élite Nukhba de Al Qassam, que encabezaron el asalto, fueron entrenados en Irán y han regresado a Gaza para entrenar a otros, afirmó.

Los militantes utilizaron parapentes, motocicletas y camiones para cruzar la valla fronteriza de Gaza a Israel, y pequeñas unidades especializadas atacaron comunidades israelíes, siguiendo las instrucciones del manual.

“Hemos visto que trabajan como tropas profesionales”, declaró el viernes el mayor G, comandante del Instituto Israelí de Investigación sobre Armamento, mientras mostraba armas incautadas a Hamas. El mayor sólo pudo ser identificado por su rango y su nombre de pila en virtud de las normas establecidas por los informadores israelíes. “Trabajaron de forma muy específica. Estaba muy organizado. Un vehículo era un IED, otro un RPG, otro un equipo de mando”.

Las instrucciones para las “tropas de choque” también incluían los mejores lugares para apuñalar a alguien, según el manual de campo obtenido por The Post. Se enumeran el “cuello en la zona de la clavícula”, la “columna vertebral” y las “axilas”.

Aymenn al-Tamimi, experto del Foro de Oriente Próximo que ha estudiado a fondo documentos recuperados en campos de batalla de Irak y Siria, coincidió en que parecía auténtico. “No sería sorprendente que documentos como éste estuvieran en posesión de combatientes”, afirmó.

El ejército israelí afirma que la Dirección de Inteligencia y la unidad de ingeniería de combate Yahalom han recogido cientos de documentos y otro material, incluidos teléfonos móviles de Hamas, equipos de comunicación, cámaras e informes de inteligencia.

Muchos documentos han aparecido en un canal de Telegram llamado South First Responders, que recopila pruebas recogidas tras los atentados por quienes limpian las zonas. El grupo se niega a responder preguntas sobre sus métodos de recopilación de documentos y material, alegando riesgos para las fuentes.

Los que han trabajado para retirar los cadáveres de cientos de militantes palestinos muertos en el asalto dicen que los cuerpos son revisados primero por artificieros para asegurarse de que no hay explosivos ocultos.

“Vinieron con todo, totalmente equipados, con documentos, mapas e instrucciones”, dijo Yossi Landau, un socorrista de primera línea de la organización médica Zaka, que ha estado trabajando en el levantamiento de cadáveres.

Un documento de 14 páginas publicado parcialmente por South First Responders y verificado por las autoridades israelíes describía los planes de ataque para Mefalsim, un pequeño kibbutz de 1.000 personas que consiguió salir relativamente ileso del ataque. La seguridad del kibbutz se enfrentó a un grupo de unos 30 militantes armados con granadas y AK-47 en la puerta principal.

El documento detalla el tamaño del equipo de seguridad del kibutz, el número de minutos que tardaría en desplazarse entre varios puntos de la comunidad y el objetivo de “tomar a soldados y civiles como prisioneros y rehenes y negociar su liberación”.

Según cuatro páginas adicionales obtenidas por The Post, el equipo de la puerta principal debía distraer a la fuerza de seguridad del kibutz mientras una unidad de explosivos de Hamas abría un agujero en la puerta trasera.

“El grupo mantiene ocupado al kibutz hasta que llegue el resto de las fuerzas”, decía el documento de planificación. Pero los refuerzos nunca llegaron, según los que lucharon en el kibutz.

“Sabían dónde estaban las puertas, sabían dónde estaban los generadores para cortar la electricidad”, dijo Yarden Reskin, arquitecto paisajista y voluntario del equipo de seguridad del kibbutz. Observando los planes de ataque, y el número de muertos en las comunidades vecinas: “Sentimos que tuvimos mucha suerte”, dijo. “Hicimos nuestra parte, la hicimos bien, pero tuvimos mucha suerte”.

FUENTE: Infobae