Murió un argentino secuestrado por Hamas que estaba en la lista con el sobrino de la exfuncionaria sanjuanina

El gobierno porteño se puso a disposición para honrar, visibilizar y reclamar por las víctimas argentinas y todas del terrorismo de Hamas en Israel.

Desde el domingo 15 de octubre a las 19 hs y hasta el próximo miércoles, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires estará… pic.twitter.com/9zBkbJ4E5B — WW (@WolffWaldo) October 15, 2023

Silberman es el noveno argentino asesinado a raíz de la irrupción de Hamas en el sur de Israel. Lo que no se entiende, porque no hay información oficial, es, si lo mataron cuando ya lo tenían secuestrado -como se ve en el video- o si ocurrió algún otro hecho que por ahora no se conoce. En el diálogo de este diario con el vocero del kibutz, éste señaló que no les han dado ningún detalle de cómo se produjo la muerte. Sólo revelaron que la familia fue informada en la mañana de este sábado.

La Argentina partió de un listado de 22 rehenes, de los cuales ya son dos los que aparecieron sin vida: Matías Burstein y, ahora, José Luis Silberman. No se trata de combatientes, sino de civiles, personas mayores, con hijos y hasta nietos, con doble nacionalidad.

El gobierno argentino -como anticipó Página/12- está intentando una negociación a través de Turquía y Qatar. Este último emirato jugó un papel clave en la liberación de dos mujeres estadounidenses, madre e hija, y es considerado la fuente de financiamiento de Hamas. El argumento que se da habitualmente es que se trata de dinero para las escuelas, no para armamento. Pero para todos los países está claro que Qatar es un camino para mantener algún tipo de diálogo con Hamas. La Argentina tiene la ventaja que el emir Thamir Al Thani tiene vínculo con el país: es propietario de 4.500 hectáreas en el sur, mantiene amistad con el tenista Gastón Gaudio, con el expresidente Mauricio Macri y también con el actual gobierno, ya que le hizo un préstamo de 770 millones de dólares por tres semanas, para concretar un pago al FMI.

La organización internacional Avaaz, que plantea un alto el fuego, contrató a la consultora de encuestas Midgam para realizar un sondeo entre los israelíes. Un 57 por ciento se manifestó a favor de un intercambio de los niños rehenes que tiene Hamas por niños que estén presos en Israel. 30% por ciento se opuso a ese intercambio. También hay una mayoría a favor de establecer un área segura para chicos.

En cualquier caso, parece claro que la negociación que se necesita es urgente. Todo indica que Israel lanzará una invasión a Gaza y eso producirá una fuerte escalada en el conflicto. En ese nivel de confrontación, la vida de los rehenes corre serio peligro.