Presunto asesinato-suicidio: Una conocida periodista deportiva y su esposo, muertos en su casa

Una reconocida periodista y presentadora deportiva de televisión, Christina Chambers, fue hallada muerta junto a su esposo, Johnny Rimes, en su residencia en la comunidad de Hoover, Alabama, en un caso que la policía local investiga como un aparente homicidio seguido de suicidio. Ambos presentaban heridas de bala y fueron declarados sin vida en el lugar, luego de que un familiar alertara a las autoridades alrededor de las 9 de la mañana del martes.

En primera persona El duro relato de un periodista que vivió en carne propia la tragedia del vendedor de Ruta 40

La pareja, que se había casado en 2021 y llevaba cuatro años de relación, compartía un hijo de tres años, Constantine , quien afortunadamente fue encontrado ileso en el interior de la vivienda y se encuentra bajo el resguardo de familiares. El Departamento de Policía de Hoover ha precisado que las pruebas obtenidas apuntan a un "trágico caso de asesinato seguido de suicidio", y reiteraron que no existe una amenaza para la comunidad.

Trayectoria de Christina Chambers

Christina Chambers, de 36 años, trabajó durante más de una década en una filial de Fox en Birmingham, WBRC, donde se unió en noviembre de 2015 y se convirtió en uno de los rostros principales del segmento "Sideline". A lo largo de su carrera, se destacó como reportera deportiva, cubriendo fútbol americano y liderando la cobertura del Mercedes Marathon en Birmingham. Se había graduado en periodismo en la Universidad de Alabama, Birmingham (UAB), en 2011, donde también formó parte del equipo de atletismo.

Aunque Chambers se había retirado de su cargo en WBRC en 2021, tras casarse con Rimes, continuaba colaborando con la cadena de forma independiente, especialmente como cronista de fútbol americano.

Además de su trayectoria en medios, Chambers se desempeñó como docente de periodismo audiovisual en la Broadcast Academy de Thompson High School, en Alabaster City Schools, entre 2021 y comienzos de 2025. Durante su gestión, los estudiantes obtuvieron múltiples premios a nivel estatal, y Chambers fue reconocida en 2024 como Asesora del Año por la Asociación de Prensa Escolar de Alabama.

El Esposo

El esposo de Chambers, Johnny Rimes, trabajaba como analista financiero en American Cast Iron Pipe Company, donde acumuló casi 14 años de trayectoria. Rimes también había cursado estudios en la Universidad de Alabama.

La comunidad deportiva y educativa de Alabama lamenta profundamente la pérdida. WBRC expresó su profundo pesar: “Estamos completamente devastados al compartir esta noticia”, recordando a Chambers como una colega muy querida, conocida por su agudeza, calidez y amor por los deportes. Jeh Jeh Pruitt, colega cercano, la recordó como una de las personas más dulces y cariñosas que había conocido, destacando su amor por correr, disfrutar la vida y querer profundamente a su hijo.

El director del distrito escolar de Alabaster City Schools, Wayne Vickers, señaló que Chambers dejó una “huella duradera en estudiantes, colegas y audiencia” y que rápidamente estableció vínculos significativos con sus estudiantes, siendo una parte "muy querida de la familia Warrior".