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Marco Rubio le pidió a Cuba "cambios drásticos"

Marco Rubio, secretario de Estado norteamericano e hijo de inmigrantes cubanos, es quien impulsa con mayor fuerza en el gabinete de Trump la idea de la intervención en la isla.

Por Agencia NA
Marco Rubio

Marco Rubio

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, sostuvo este martes que las reformas anunciadas por Cuba en medio de las conversaciones con Washington no constituyen un cambio “lo suficientemente drástico” y aseguró que no lograrán reparar una economía fallida.

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“Cuba tiene una economía que no funciona, así como un sistema político y gubernamental que no logran reparar, por lo tanto, deben realizar cambios drásticos. Lo que anunciaron ayer no resulta lo suficientemente drástico. No va a solucionar el problema. Así pues, tienen por delante algunas decisiones importantes que tomar”, advirtió Rubio ante la prensa en el Despacho Oval, reportó el sitio DW y supo la Agencia Noticias Argentinas.

Este lunes, el Gobierno del presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, confirmó que permitirá a sus ciudadanos en el exterior invertir en empresas privadas en la isla, medidas que incluyen también la participación de grandes inversores “especialmente en infraestructuras” de sectores considerados prioritarios como el turístico, la minería y el energético.

Flexibilización del embargo

Preguntado sobre si apoyaría una eventual flexibilización del embargo que Estados Unidos mantiene sobre la isla desde hace más de 60 años – un reclamo de La Habana de larga duración-, el jefe de la diplomacia estadounidense insistió en que esta medida “está vinculada al cambio político en la isla”.

“La realidad es que su economía no funciona. Es una economía disfuncional. Es una economía que ha logrado sobrevivir (…) gracias a los subsidios de la Unión Soviética y, posteriormente, de Venezuela”, dijo el político cubano-estadounidense, designado por el presidente Donald Trump para conducir el diálogo con el país caribeño.

Según Rubio, el hecho de que “no reciban dichos subsidios” ha provocado que Cuba se encuentre hoy “en una situación muy complicada”.

“Además, quienes están al mando no saben cómo solucionar el problema, por lo que es necesario que asuman el liderazgo personas nuevas”, advirtió el funcionario.

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