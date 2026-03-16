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Conflicto

Cuba registra un apagón total en medio de crisis energética

La crisis energética en cuba, que viene del 2024, se agravó con el bloqueo petrolero norteamericano.

Por Agencia NA
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Cuba sufrió este lunes un nuevo apagón nacional, el sexto en apenas año y medio, informó el Ministerio de Energía y Minas (Minem).

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“Se ha producido una desconexión total del Sistema Eléctrico Nacional (SEN), se investiga las causas y comienzan a activarse los protocolos para el restablecimiento”, informó en redes sociales en Minem sin apuntar aún la causa del nuevo apagón masivo, reportó el portal DW y supo la Agencia Noticias Argentinas.

Cuba se encuentra sumida en una profunda crisis energética desde mediados de 2024, una situación que se ha agravado en los últimos tres meses con el bloqueo del impuesto petrolero por EE.UU. que está paralizando la economía por completo y disparando el malestar social.

Con base en experiencias previas, el restablecimiento del SEN es un procedimiento lento y laborioso que puede demorar días.

Supone empezar a generar energía con las fuentes de arranque sencillo (solar, hidroeléctrica, motores de generación) para ir dando servicio a pequeñas áreas que luego se van interconectando.

El objetivo es llevar cuanto antes la suficiente energía a las centrales termoeléctricas del país, el pilar de la generación eléctrica en Cuba, para que estas puedan de nuevo arrancar y producir energía en grandes cantidades para satisfacer la demanda.

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