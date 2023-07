Los Simpson, odiados en Japón: el motivo

Los Simpson no son bienvenidos en Japón . No hay caso: en el país asiático no aceptan a Homero, Marge, Lisa, Bart y Maggie. Ni siquiera alcanzó con que el episodio final de la temporada 10 de la serie desarrollara su trama allí.

El guionista Mike Reiss lo confirmó en el "Springfield Confidential: Jokes, Secrets, and Outright Lies from a Lifetime Writing for The Simpsons", un libro de anécdotas e información sobre la extensa producción del programa.

¿Por qué Japón no quiere a Los Simpson?

El motivo puede parecer absurdo, pero tiene una explicación muy seria. En Japón no quieren a Los Simpson porque sus personajes tienen cuatro dedos en vez de cinco.

Vale aclarar que las manos de la mayoría de los personajes tienen cuatro dedos porque de este modo es más fácil dibujarlos. Esta decisión permite que sean animados con mayor velocidad.

Ahora bien, la idea de una mano con cuatro dedos no está bien vista en Japón. El motivo principal: la Yakuza.

La Yakuza o mafia japonesa tiene como costumbre amputarle un dedo a aquel que les debe cosas. En la misma línea, sus propios miembros que cometen alguna ofensa a la organización criminal que defienden muchas veces se cortan uno de sus dedos como muestra de arrepentimiento.

"Básicamente, los japoneses no diferencian a Los Simpson de Los Soprano", dicen en el libro haciendo referencia a una serie protagonizada por personajes que pertenecen a la mafia de New Jersey.

Complacer al público japonés era imposible porque no era económicamente viable dibujar todos los episodios de la serie de nuevo con personajes de cinco dedos (como por ejemplo suele hacer Disney).

Otro motivo, aunque menor, del rechazo de la audiencia nipona a Los Simpson es que el número "4", en Japón, está vinculado a la mala suerte.

Treinta minutos sobre Tokio

Así, como el subtítulo de este apartado, se titula el episodio de Los Simpson dedicado a la cultura japonesa que fue emitido originalmente el 16 de mayo de 1999.

En su historia, Los Simpson llegan a Japón por un motivo altamente delirante.

Lisa se obsesiona con los cibercafés y, en su visita a uno de ellos junto a Homero y Bart, les roban todos sus ahorros de vacaciones.

Homero, en plan de complacer a Marge, decide robar la casa de Ned Flanders. En medio de su "trabajo sucio", su vecino le recomienda un “seminario para ahorradores”.

En el seminario, Homero conoce a Chuck Garabedian, un hombre que les recomendará que, si quieren volar, deberán esperar a una persona que no se presente al abordar un avión para pagar solo una fracción de precio.

En el aeropuerto, la familia Simpson espera un lugar en el avión y por el altavoz escuchan que hay un lugar disponible para Tokio. Al principio no les interesa, pero al ver a Flanders comprando pasajes decide viajar igual.

FUENTE: Clarín