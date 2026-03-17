El Congreso de Brasil también promulgó el acuerdo Mercosur-Unión Europea

El Congreso brasileño promulgó este martes el acuerdo de libre comercio entre el Mercado Común del Sur (Mercosur) y la Unión Europea (UE), un paso clave hacia la conformación de una de las mayores zonas comerciales del mundo.

Ley Milei ya promulgó el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europa

El acuerdo fue promulgado en una sesión solemne conjunta del Congreso en la que participaron los presidentes del Sanado, Davi Alcolumbre, y de la Cámara de Diputados, Hugo Motta, así como el vicepresidente brasileño, Geraldo Alckmin, y el ministro de Relaciones Exteriores, Mauro Vieira.

El acuerdo comercial debe entrar en vigor de manera gradual y en forma provisoria a partir del 1 de mayo de 2026. El Parlamento Europeo decidió en enero de 2026 enviar el texto al Tribunal de Justicia del bloque, una evaluación que puede tardar hasta dos años.

El texto, sin embargo, establece que las reglas comienzan a tener validez de forma inmediata.

El tratado, firmado el 17 de enero en Paraguay tras más de 25 años de negociaciones, prevé la reducción o eliminación progresiva de aranceles que abarcan más del 90 por ciento del intercambio entre ambos bloques.

Establece además normas comunes para el comercio de productos industriales y agrícolas, así como para inversiones y estándares regulatorios.

La iniciativa busca integrar un mercado de más de 700 millones de personas, conectando las economías sudamericanas con la zona del euro y potenciando el flujo de bienes y capitales.

En el caso de Brasil, el proceso legislativo concluyó con la aprobación del acuerdo en el Senado el pasado 4 de marzo, tras el aval previo de la Cámara de Diputados. A inicio de este mes, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva firmó un decreto que regula las salvaguardias bilaterales aplicables al comercio con la UE.

Este mecanismo permite aplicar medidas temporales de protección, como el aumento de aranceles o la limitación de importaciones, en caso de que un incremento repentino de productos extranjeros represente un riesgo para la industria local.