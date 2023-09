¿Dónde está el rey de Marruecos? Misterio bajo las ruinas del devastador terremoto

El rey Mohammed de Marruecos se encontraba en una visita privada a Francia el viernes cuando se produjo el devastador terremoto, que dejó más de 2.600 muertos. Emitió una declaración sólo después de volar de regreso a Rabat el sábado a la tarde. .Pero hasta ahora no ha hablado al país ni ha visitado a las víctimas o los pueblos destruidos por el sismo.

Nadie puede dar un paso si el soberano no lo autoriza. Por eso no hay visitas del primer ministro, del heredero o del hermano del rey a los lugares de la tragedia.

Cuando estaba en Rabat, iba vestido con Jhilaba y fez, frente a una multitud de hombres con traje y corbata, con una cámara para captar lo que era una "reunión de trabajo", según un presentador de televisión comentando la imagen. A pocos pasos del soberano se encontraba el joven príncipe heredero Moulay El-Hassan. Enfrente, toda la élite política y militar de Marruecos: el primer ministro, los generales, los funcionarios de salud y los servicios de inteligencia.

De la reunión no se emitió ningún sonido. Sólo un largo comunicado, anunciado por una voz en off: "Su Majestad, el Rey ha dado instrucciones para continuar a toda velocidad las labores de socorro sobre el terreno".

Esta única imagen silenciosa, que se emite en la televisión marroquí desde el sábado por la tarde, se consideró suficiente para indicar que el gobierno estaba afrontando el desastre desde la primera línea.

El ejército se desplazó pero no puede llegar a las pueblos montañosos en camiones. Deben caminar entre las ruinas. No hay rutas. Los helicópteros Chinook, cuando distribuyen la ayuda, vuelan bajo y destrozan las pocas casas que han quedado en pie porque sus cimientos han quedado débiles.

Ningún miembro del gobierno, ni siquiera el primer ministro, se ha pronunciado públicamente sobre el terremoto ocurrido en la provincia de Al-Haouz, al sureste de Marrakech.

Vida de lujo en Francia

Su ausencia y su silencio centró la atención en su vida de lujo en Francia, donde suele pasar bastante tiempo del año. En el 2020, compró una mansión en el elegante distrito 7 de París, cerca de la Torre Eiffel, al príncipe Khalid bin Sultan Al Saud, miembro de la familia real saudí y ex viceministro de Defensa.

El precio nunca se hizo público. Pero la propiedad había sido valorada en 80 millones de euros. Marie-Hélène Lundgreen, gerente de la agencia inmobiliaria Belles demeures de France, filial de Christie's International Real Estate, dijo al periódico Le Figaro en ese momento que es posible que se haya vendido por más.

Construida en 1912, la mansión de diez habitaciones cuenta con piscina, sala de juegos, spa, peluquería, sala de conferencias, un jardín de 300 m² y una amplia terraza, con una vista impresionante de París. Allí el soberano suele alojar y cuidar a su madre, que está enferma.

El rey también es propietario del castillo de Betz, a unos 56 kilómetros al noreste de París. Comprado por su padre, el rey Hassan, en 1972, la propiedad del siglo XVIII fue reconstruida antes de la Primera Guerra Mundial. Cuenta con un parque amurallado y jardines, considerados entre los más bellos de Francia.

Según los vecinos, el rey Mohammed visita el castillo con frecuencia, varias veces al año. Rara vez ven al monarca. Pero su séquito y sus guardaespaldas nunca pasan desapercibidos.

Mantiene caballos puras sangres árabes en establos en los terrenos del castillo. A veces, los inscribe en carreras en la cercana Chantilly, que tiene un gran hipódromo.

Su Majestad tiene 10 palacios en Marruecos, uno en cada pueblo o ciudad importante. Pero también viaja regularmente a Seychelles y pasa la mayor parte del tiempo fuera del país. Se ha separado de la reina Lalla Salma, que ha desaparecido de Marruecos, con quien tiene dos hijos. Se cree que ella vive entre Grecia y Nueva York, aunque recientemente se la ha visto en Tanger y tiene una residencia real en Rabat.

Conflictos con Francia

A pesar de las estancias del rey en Francia, París y Rabat han tenido una relación problemática en los últimos años. Marruecos no ha aceptado las ofertas de ayuda para el terremoto de su antigua potencia colonial. Aunque miles de marroquíes viven en Francia y tienen sus familias en los pueblos rurales del Atlas, donde la ayuda está costando tanto en llegar.

Catherine Colonna, ministra de Asuntos Exteriores francesa, restó importancia a las sugerencias de una ruptura, insistiendo el lunes en que correspondía a Marruecos pedir la ayuda que necesitaba.

El puesto de embajador del país en París ha estado vacío durante meses. La visita del presidente francés Emmanuel Macron a Rabat se ha pospuesto varias veces. Macron y el soberano tienen una mala relación personal.

La salud del soberano

El rey Mohamed VI está muy enfermo. No solo ha tenido dos arritmias cardíacas sino que sufre una dolencia muy seria para su salud. Padece sarcoidosis, una enfermedad que afecta al sistema inmunológico.

El estado de salud del rey Mohammed VI ha vuelto a ocupar un lugar central en Marruecos y en el extranjero. En una aparición pública reciente, después de que regresó al país el pasado mes de marzo tras una larga estancia en Gabón, parecía muy delgado y débil.

Últimamente fue filmado durante la presentación de un automóvil de diseño local. Mohamed VI apareció aún más demacrado y cansado que en su última aparición pública.

Desde entonces, las especulaciones aumentan: algunos sospechan de un resurgimiento de sus problemas cardíacos, otros de una complicación de la sarcoidosis, que padece desde hace varios meses.

En sólo dos años, el soberano de 59 años tuvo que ser operado dos veces del corazón, en París en 2018 y luego en Rabat, en 2020. Si desde entonces la prensa ha dejado de hablar de su arritmia cardíaca, menciona regularmente la otra enfermedad que le causa debilidad.

Es una enfermedad relativamente rara. Según el sitio especializado Top Santé, afecta a 1 de cada 10.000 personas en todo el mundo. La sarcoidosis es causada por una desregulación del sistema inmunológico que, al reaccionar de forma "excesiva", hace que se acumulen "granulomas o células inflamatorias" en los órganos, en particular en los pulmones, explica Top Santé.

La reciente visita privada del rey Mohammed VI de Marruecos a Francia podría estar ocultando una visita a su madre, Lalla Latifa, de quien previamente se había anunciado que padecía una enfermedad. El sitio de habla francesa “Afrik” informó que el rey tuvo una pelea con su madre hace aproximadamente un año. En dos meses, el monarca marroquí realizó tres viajes a Francia, posiblemente debido al deterioro de la salud de la ex esposa del difunto rey Hassan II.

Tras la muerte del rey Hassan, Lalla Latifa se trasladó a Francia. No sólo se mudó sino que también se casó con el ex guardia personal de su difunto marido, Mohammed Mediouri. Este matrimonio no fue bien recibido por el actual rey de Marruecos, Mohammed VI, lo que provocó una relación tensa entre madre e hijo.

El diario español El Confidencial reveló anteriormente que el rey había boicoteado esta boda. La mala relación entre madre y su hijo persistieron hasta que se anunció la enfermedad de Lalla Latifa, sin más detalles sobre la naturaleza de su dolencia.

El grave estado de salud de Lalla Latifa impulsó a Mohammed VI a restablecer el contacto con su madre, a la que comenzó a visitar regularmente. Se especula que su viaje a Francia podría ser con ese propósito.

Sigue siendo un desafío determinar si el rey reside en Francia cuando está aquí su palacio de Biarritz o en Bougival, la ciudad francesa situada en el departamento de Yvelines de la región de Île-de-France, donde vive su madre, en su casa en el distrito 7 de Paris o en su palacio cercano a Gentilly.

