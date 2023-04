Subió el pan en San Juan: a cuánto se fue el kilo

"En estos valores, incide el dólar blue pero también otros factores. La gente no tiene plata y no podemos recuperar mercado. Además, muchos sanjuaninos que quedaron sin trabajo están amasando y eso es competencia. Ya no pudimos hacernos cargo de ciertos costos", agregó.

Respecto a las ventas, Rodríguez señaló que tienen pérdidas que rondan el 30%, número que crece mes a mes, por lo que no descartan tener que seguir subiendo los precios.

"Estamos aguantando como podemos estos altibajos. No se hacen inversiones en nuevas maquinarias, vehículos y pintura para las panaderías. También retrasamos la entrega de uniformes", finalizó.