Si la inflación de febrero te pareció alta, preparate para la que viene en marzo

El INDEC informó que la inflación de febrero fue del 6.6%. Ya este número suena fuerte , aun cuando las mediciones de inflación no reflejan realmente los gastos, erogaciones, y consumos de las mayorías populares. Pero es el número oficial.

Pero la predicción de Massa no solo que no se dio, sino que sucedió todo lo contrario. La inflación, desde aquel 4.9% que hoy suena idílico, de noviembre de 2022, no ha parado de escalar.

La consultora Ecolatina relevó que, en el primer semestre, en el Gran Buenos Aires (GBA), el índice de Precios al consumidor (IPC) creció un 7.1% comparado con la primera quincena de febrero.

La firma advirtió que marzo suele ser un mes de inflación elevada, por el cambio de estación (indumentaria) y el inicio de clases (indumentaria y útiles escolares).

A estos insumos hay que agregarle un fuerte aumento de prepagas, entre el 5 y el 7.7%, el 3.8% de combustibles, los taxis, y el servicio doméstico, en un 4%.