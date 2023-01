Se postergó el aumento de la luz en San Juan

“Es cierto que correspondía, luego de realizada la audiencia pública que entrara en vigencia a partir del 23 de enero el nuevo cuadro tarifario, pero aún no se ha emitido la resolución”, dijo Pelusso y agregó “teniendo en cuenta que las tarifas no se pueden aplicar de forma retroactiva, va a estar en vigencia a partir de lo que disponga la resolución, cuestión que todavía no está emitida”.

El funcionario tampoco pudo poner una fecha precisa de cuándo se resolvería la cuestión y tampoco sobre qué porcentaje será. "Se esperaba como máximo un 30% según lo charlado en la audiencia pública pero no está definido todavía”, adelantó.