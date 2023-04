Se necesitan casi 231 salarios mínimos para poder hacer una casa en San Juan

Es que ahora, al ritmo de los aumentos sin frenos que vive el país, se necesitan tres salarios mínimos completos para construir un metro cuadrado, que en abril se disparó a $240.614 en San Juan, según informó a Tiempo de San Juan Raúl Navas, del Centro de Investigación para la racionalización de la Construcción Tradicional (CIRCOT).

Ese organismo publica mensualmente un precio de referencia para construir una vivienda en planta baja de 3 habitaciones, con la superficie mencionada anteriormente, que en abril llegó a la insólita cifra de $18.551.339. O sea, una persona debe ahorrar casi 231 salarios completos para poder alcanzar el sueño de una casa de ese tamaño.

Navas detalló que el aumento del metro cuadrado creció 7,39% respecto al mes de marzo, y acumula un aumento del 13,18% desde enero. La variación con el mes de abril del 2022 es del 103,23%. Si bien todo aumentó en la construcción, el mayor incremento de este mes se dio en los materiales de construcción que escalaron un 9,06%, mientras que la mano de obra se incrementó un 5,62%.

En la Cámara de la Construcción Empresarial de San Juan que reúne a las pequeñas y medianas contratistas y subcontratistas dedicadas especialmente a la construcción de viviendas, señalaron que el aumento del metro cuadrado esta siguiendo el ritmo de la inflación, y que el valor del metro cuadrado medido por el CIRCOT es casi similar a los $239.150 que les paga el Instituto Provincial de la Vivienda por las casas de los barrios que se están construyendo en San Juan. Uno de los miembros de la entidad, Enrique Velasco, admitió que los precios de los materiales vienen subiendo mes a mes, “con una variación muy por encima de la mano de obra, lo cual no es bueno, pero es la realidad que estamos viviendo, no me llama la atención”.

Futuro incierto

La principal causa de la pérdida de la capacidad de compra del salario, medida en metros cuadrados se debe a la fuerte devaluación que sufrió el peso en los últimos años que frena la actividad de la construcción privada.

En lo que respecta a obra pública, si bien el gobierno provincial aseguró que continuará con el ritmo presupuestado, encendió señales de alarma esta semana cuando el gobernador Uñac dijo que la Nación no está girando en tiempo y forma los fondos prometidos para la construcción de obras sanitarias y de viviendas.

Según los últimos datos del INDEC, en febrero de 2023 el indicador sintético de la actividad de la construcción (ISAC) muestra una baja de 6,3% respecto a igual mes de 2022. El acumulado del primer bimestre de 2023 del índice serie original presenta una baja de 1,9% respecto a igual período de 2022.