San Juan quiere que el dólar agro siga y aumente

En el gobierno sanjuanino son conscientes que el dólar diferencial para el agro, tal como fue planteado inicialmente, no produjo los resultados esperados porque las bodegas locales no se sumaron a la iniciativa. Por eso, en busca de mejorar el mecanismo, el Ministro de Producción y Desarrollo Económico, Ariel Lucero; va a pedir que la medida que vence en agosto continúe, pero insistirá con un cambio clave: Que el valor de $300 se actualice mediante alguna fórmula de ajuste. De esa manera no se licuará con el impacto de la inflación cuando pasen los meses.