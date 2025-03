Recorte en la ex AFIP de San Juan: cerró la delegación en Jáchal

La oficina de la ex AFIP en Jáchal cerró el miércoles 5 de marzo. Había sido inaugurada el 9 de junio de 2023.

La reestructuración de ARCA, la ex Administración Federal de Ingresos Públicos ( AFIP ) llegó a San Juan. La delegación de Jáchal, inaugurada hace apenas un año y medio, cerró sus puertas este miércoles, en el marco de una medida nacional que busca reducir costos y optimizar recursos.

Sin embargo, la noticia generó preocupación entre los contribuyentes de la región del norte sanjuanino, que temen que el cierre de la oficina afecte la atención y los servicios que recibían. Además, también hay incertidumbre en los empleados de la delegación, que aún no saben qué pasará con sus puestos de trabajo. A nivel nacional, las noticias indican que no se perderán los puestos laborales.

La delegación en Jáchal

La delegación de la ex AFIP en Jáchal había sido inaugurada el 9 de junio de 2023, con el objetivo de mejorar la atención y los servicios a los contribuyentes de la región. Según fuentes gremiales, la oficina que funcionaba en la municipalidad departamental, contaba con dos empleados jachalleros, que se espera que sean reasignados a otras dependencias de la ex AFIP.

Sin embargo, aún no se ha definido qué pasará con los servicios que se brindaban en la delegación, ni cómo se reorganizarán las tareas y responsabilidades. La sucursal de la actual ARCA en Jáchal era importante porque significaba un posicionamiento estratégico territorial.

Además, era de gran utilidad para los contribuyentes del departamento alejado, que ahora tendrán que tomar un colectivo o una combi y transitar unos 160 kilómetros hasta la ciudad capital para hacer consultas o trámites. Por ejemplo, hay jubilados que los mandaban desde ANSES a hacer alguna consulta y lo solucionaban rápidamente. También será un inconveniente para aquellas personas que no están preparadas para manejarse a través de una página de internet.

Reestructuraciones

La medida publicada en el Boletín Oficial señala que "a lo largo de los últimos años se ha sobredimensionado la estructura organizacional de la Dirección General Impositiva", para justificar las adecuaciones internas que se están realizando.

En San Juan las fuentes indicaron que también hay reestructuraciones, y entre las áreas que han sido modificadas señalan a las jefaturas en Recaudación. Esas oficinas con esos jefes no están más, aunque no se han producido despidos, sino que los empleados han sido reacomodados, con sueldos menores. No obstante, aseguran que se trata de personal con mucha antigüedad por lo que el impacto en el sueldo que perciben pasará inadvertido.

A nivel nacional, diversos diarios nacionales se hicieron eco de los recortes en el interior del país y aseguran que no habrá despidos, ya que los jerárquicos de la DGI perderán funciones, conservando su puesto con una menor remuneración.