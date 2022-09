Quienes reciban subsidios a las tarifas no podrán comprar ningún tipo de dólar

Así lo determinó este jueves el directorio del organismo, y era una normativa que ya había trascendido en las últimas semanas. “Las personas usuarias que se beneficien del subsidio en las tarifas de servicios públicos no podrán, mientras mantengan ese beneficio, realizar compras de moneda extranjera, por una disposición tomada por el Banco Central de la República Argentina”, aseguró la entidad. Así lo determinó este jueves el directorio del organismo, y era una normativa que ya había trascendido en las últimas semanas. “Las personas usuarias que se beneficien del subsidio en las tarifas de servicios públicos no podrán, mientras mantengan ese beneficio, realizar compras de moneda extranjera, por una disposición tomada por el Banco Central de la República Argentina”, aseguró la entidad.

“El Directorio del BCRA dispuso que las personas usuarias de los suministros de gas natural por red, de energía eléctrica y de agua potable, mientras reciban subsidio en alguno o todos esos servicios, no podrán acceder al mercado oficial ni realizar operaciones con títulos y otros valores con liquidación en moneda extranjera”, determinó la entidad que preside Miguel Pesce.

La intención oficial respondía a normas ya vigentes emitidas por el BCRA. En ese sentido, durante la pandemia, la inyección de pesos que supusieron los pagos del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), el pago de parte de los salarios privados a través del programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP), más las líneas de financiamiento a tasa cero o subsidiada movieron a la entidad monetaria a limitar el acceso al mercado cambiario de los beneficiarios de ese tipo de programas.

Se entiende, en esa línea, que a partir de la segmentación los beneficiarios de subsidios quedarán en una situación similar a la de los que recibieron ayudas del Estado en el pasado. Y por esa razón deberían quedar afuera de la posibilidad de comprar los USD 200 mensuales.

Los registros que lleva adelante el Gobierno muestran que más de 70 mil personas renunciaron a los subsidios energéticos para poder, en caso de que no medie otra restricción, tener acceso al dólar ahorro. Además, un número similar de personas se inscribieron en el registro para tener sus tarifas subvencionadas luego de no haberse cerrado la primera fecha oficial. Hace algunas semanas, además, uno de los miembros del directorio del BCRA, Agustín D’Atellis, había asegurado que “probablemente” se eliminara la restricción para quienes hayan recibido salarios financiados por el programa ATP.

"Eso va a corregirse y va a normalizarse. Es cierto que se extendió y duró un tiempo pero el subsidio se dejó de recibir, y con lo cual, en ese caso particular y en el caso que no se reciba ningún otro (subsidio), se va a normalizar", anticipó el economista. En ese marco, detalló que "muy probablemente" se levante "cuando se terminen de tomar algunas de estas decisiones y se incorporen nuevos subsidios (a las restricciones)".

Cómo darse de baja del subsidio para poder comprar dólares

1. En primer lugar hay que acceder al sitio oficial de la Segmentación Energética (https://www.argentina.gob.ar/subsidios), una vez allí, hay que seleccionar la opción “Modificar o eliminar la solicitud” que se encuentra a la derecha del formulario de inscripción.2. Una vez se haya seleccionado la opción “Modificar o eliminar la solicitud”, el sitio abrirá una nueva página en la cual hay que ingresar el número de gestión de la solicitud (el mismo le habrá llegado al usuario a través del mail ingresado) y el número de DNI de la persona que realizó la gestión en un principio.

3. Tras ingresar esos datos, el sitio abrirá una nueva página en donde figurarán todos los datos que fueron ingresados en la solicitud, ya sean los datos personales, laborales y económicos y de contacto, así como los datos domiciliarios, de servicio (tanto electricidad como gas), habitacionales y del grupo de personas que viven bajo el mismo techo.

4. Por último, el usuario deberá seleccionar la opción “Eliminar mi solicitud” y volver a cliquear sobre “confirmar” para concluir la baja del pedido. En caso de únicamente querer modificar algún dato erróneo, habrá que seleccionar “Rehacer mi solicitud” y volver a comenzar desde cero el pedido de subsidios.