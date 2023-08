Pymes con representación sanjuanina respaldaron el bono salarial y las medidas de Massa

En un comunicado difundido hoy, los empresarios manifestaron su apoyo "al paquete de medidas pertenecientes al Programa de Fortalecimiento de la Actividad Económica y del Ingreso dispuestas por el ministro de Economía, Sergio Massa, para afrontar la devaluación impuesta por el FMI". Se suman asi a la Central de Entidades Empresarias Nacionales (CEEN) que también salió a dar su apoyo a la compensación salarial.

Agregan que esas medidas “son necesarias para mantener el consumo interno, y tendrán un impacto favorable para nuestra población y nuestras pymes”. Las pymes admiten que llevarlas a cabo “por supuesto nos demandan un esfuerzo, pero es la única forma de mantener activo el aparato productivo defendiendo la industria nacional y fortaleciendo el mercado interno para proyectar a un corto o mediano plazo la federalización de las economías regionales con una fuerte inversión de la obra pública”.

En ese sentido, el sanjuanino Ramos comentó que resulta difícil para el sector vitivinicola que él representa hacer frente al pago del bono salariial, pero analizó que es "necesario" hacer el esfuerzo: "Esa es plata que va a volver al mercado mercado interno, que se va a volcar al consumo", dijo; y destacó además que a las micropymes les servirá para descontar al 100% el bono de los aportes y a las pymes, el 50%; además de que es un pago a cuenta de futuras paritarias.

El productor viñatero indicó que el sector vitiviniciola no puede aumentar el precio de la uva o del vino de traslado, y se despegó del sector comercial por negarse a otorgar el beneficio a los trabajadores. "El comercio ya aplicó subas en el precio y ahi esta incluido el costo del salario, Nuestro sector no puede aplicar aumentos, pero sabemos que si no hay consumo, no se vende vino y despues no vamos a tener a quien venderle la uva en la cosecha", opinó.

Justamente, la Confederación con su comunicado salió a diferenciarse de otras cámaras empresariales como la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Cámara Argentina de Comercio (CAC), que rechazaron el bono por $ 60.000 para trabajadores.

En el comunicado de la entidad que reúne a las pymes hacen un fuerte llamado a la unión nacional para resolver la crisis, y aseguran que las empresas que la integran “pondrán toda su tenacidad, esfuerzo y capacidad de resiliencia”, a la vez que piden al sector político que exista como reciprocidad un acompañamiento permanente.

También se ponen a disposición para difundir a través de sus entidades, todas las herramientas que estén vigentes para micro pymes en los distintos ministerios, para que lleguen “a todos los rincones de la Patria”. El comunicado lleva la firma del presidente de la entidad, Mauro González y del secretario General, Daniel Reffatti.