Pronóstico devastador: en 30 días las ferreterías sanjuaninas quedarían sin nada

El dólar no para de aumentar, las especulaciones son cada vez mayores y los distintos rubros productivos emergentes, industriales y comerciales ya no saben qué más hacer para poder sostenerse ante un panorama por demás complicado. Uno de ellos es el de las ferreterías , donde en San Juan no avizoran que cambie en el corto plazo y de sostenerse la situación, hay empresarios que no descartan faltante de stock y góndolas vacías en 30 días.

“Están restringiendo mucho la mercadería, hay faltante y mandan lo justo, aunque no sé si es porque no tienen o porque están resguardando stock”, dijo Guglirlmini, quien se dedica a la seguridad industrial. En sintonía similar se expresó Janavel, detallando que desde hace semanas no están registrando entrega de mercadería. “Tenemos que vender para cubrir nuestros sueldos, nuestros gastos y nuestros impuestos. Nos estamos comiendo el stock”, señaló.

Por su parte, Cabrera afirmó que “estamos trabajando con el stock que tenemos y con la gran preocupación de reponerlos. Uno no sabe la situación de los demás, pero realmente yo creo que en 30 días más esta situación no se va a poder sostener, porque se están acabando los stocks. Hoy no tenemos mercadería para reponer en el mayor de los casos. El 80% de las fábricas tienen las ventas suspendidas, por lo que las góndolas de las ferreterías podrían estar vacías y con stock agotados”.

Entre la mercadería que no está llegando a la provincia se encuentra artículos sanitarios, como grifería o accesorios, y materiales con cobre, entre otros.

Pero el faltante de mercadería, donde lo poco que llega lo hace a cuentagotas no es el único problema que deben enfrentar los empresarios. Los precios también son un problema, pero no porque son tan altos que los clientes desisten a la compra, sino porque varios proveedores directamente no dan precio. Según lo manifestado por los empresarios, los proveedores y las fábricas no están entregando las listas de precios, por lo que las opciones que manejan son vender ofreciendo un presupuesto al que le aplican un porcentaje extra estimativo de lo que puede llegar a valer el producto cuando sea la fecha de pago (en aquellos casos donde los pagos se hacen a largo plazo); entregar lo justo y necesario a clientes de años con quienes se llega a un acuerdo de precio o directamente no realizar ningún presupuesto y esperar que la situación se estabilice, aunque esta última opción no genera mucha confianza porque a medida que van pasando los días parece que nada va a mejorar o estabilizarse.

Janavel detalló que ante la falta de precisiones de precios están viendo con sorpresa como en algunos lugares se vende de manera fraccionaba. “Esto es algo que antes no pasaba, pero por ejemplo hay gente que sale a comprar media bolsa o menos de cemento. Simplemente la gente compra lo justo y lo necesario”.

A corto plazo los empresarios del rubro ferreterías no se muestran demasiados optimistas sobre qué sucederá o si se podrá volver a la venta habitual que manejaban. Hay muchas expectativas sobre las medidas económicas que puedan darse en el ámbito nacional, con la esperanza que la situación cambie; pero también están aquellos empresarios que viven el día a día ante el desconcierto de si podrán volver a abrir en el futuro. La única certeza que manejan es que no pueden planificar nada. “Vivimos en una nebulosa”, finalizó Guglirlmini