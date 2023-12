Precios en las vidrieras, la figurita difícil en el centro sanjuanino

Actualmente, más de la mitad de las vidrieras del microcentro no tiene los precios exhibidos, lo cual genera complicaciones al momento de comprar.

En las últimas semanas, los sanjuaninos se volvieron expertos en consultar al salir a comprar. Es que, tras la devaluación y en medio de la creciente inflación, la mayoría de los precios de los productos desaparecieron de las góndolas y vidrieras. A través de un recorrido realizado por la Peatonal de la Capital, Tiempo de San Juan pudo advertir que sólo el 32,8 por ciento de las vidrieras muestran los precios de la totalidad de los artículos. En contraposición, más de la mitad no tiene ningún tipo de referencia a su valor.

El sondeo indicó que, en total hay 76 comercios con vidrieras que dan a la Peatonal. De ellos, 39, correspondiente al 51,8 por ciento, no muestra precios. En tanto que, 25 locales, equivalentes al 32,8 por ciento, tienen todos los valores correctamente señalados. Y, el 15,8 por ciento restantes, sólo muestra algunos carteles.

image.png Las máquinas para escanear los códigos se transformaron en aliadas de los clientes en estas épocas.

Esta situación se repite además en los supermercados, donde las máquinas para escanear los códigos que indican los valores están a la orden del día. En este caso, muchas veces se observan carteles referidos a un producto de una marca que no está en la góndola; artículos que no tienen cartel indicador del precio; y, también, carteles en los que coinciden producto y marca, pero no el resto de las características del producto, como por ejemplo, el peso.

image.png Muchos comercios justifican la falta de precios con la leyenda, "vidriera en reparación".

Controles suspendidos

La exhibición de los precios está establecida por diversas normativas en el país. Por un lado, la Constitución Nacional, reconoce a los consumidores el derecho a recibir "información adecuada y veraz", a la "libertad de elección" y a ser tratados de manera digna y equitativa. Al mismo tiempo, la Ley 24.240 ordena que al cliente se lo informe "en forma cierta, clara y detallada" sobre las "condiciones de comercialización". Y, a nivel nacional, rige la Resolución 7/2002, que obliga a quienes ofrecen bienes y servicios a exhibir todos los precios "en forma clara, visible, horizontal y legible", ya sea sobre cada producto o en listas.

image.png A lo largo de los años se han establecido diversas normativas en el país sobre la obligatoriedad de exponer los precios.

En ese contexto, al advertir la situación, la Dirección de Defensa al Consumidor y Comercio de la provincia tenía previsto realizar controles durante las jornadas de hoy jueves y mañana viernes, en los locales del Gran San Juan para controlar la falta de precios. Al mismo tiempo, sus inspectores iban a realizar una serie de charlas públicas destinadas a consumidores para ofrecer “tips para no caer en la trampa de la diferencia de precios entre góndola y caja” y sobre la ilegalidad que implica cobrar excedente a las compras con tarjeta de débito o con crédito en un pago.

Sin embargo, esas actividades fueron suspendidas a primera hora de este jueves. Según informaron desde el organismo, la interrupción se debió a la presentación del DNU por parte del presidente Javier Milei. Las autoridades esperan analizar ahora los puntos que conciernen a los precios y demás pautas vinculadas a la comercialización, para determinar cómo actuarán de aquí en más.