Qué va a pasar con el precio del combustible en San Juan tras el DNU de Milei. 

"Hay hermetismo total. Las petroleras no comparten esa información con las estaciones de servicio, porque van a decir que las estaciones no son formadoras de precios Pero sí creo que el último aumento ha sido significativo, como para que tengamos el año relativamente en paz. No espero yo hasta fin de año otro aumento. Por lo menos me sorprendería mucho que sea así", pronosticó sobre el precio del combustible en San Juan la integrante del directorio de la Cámara de Expendedores de Combustibles local, Analía Salguero, quien opinó sobre cómo impacta en su sector el DNU de Javier Milei.

Salguero analizó sobre los precios que "yo pensé que se trataba de algo un poquito más paulatino. Muestra o todo indica que ellos pretendían asumir el costo de hacerlo de una sola vez. Así que, si bien creo que pasamos para el otro año, aparentemente se trataría también de otro importe parecido".

Respecto de qué otros efectos tendrá en el mercado de combustible la medida de Milei desregulando la economía en el país, Salguero aseguró que "lo primero que va a pasar, lo que creo que es la primer consecuencia, va a ser realmente tener que salir a competir".

Y detalló que "es un sector que tiene día todo lo que tiene que ver con la mirada oficial, bajo un mismo precio y con determinadas indicaciones en las que ni entre ellos ni con las demás marcas compiten realmente. Es como si estuviera dividido el mercado. El combustible, digamos, se encuentra en esta especie de mentira comercial, desde hace tanto tiempo por haber tenido reglas poco claras y por haber intentado como controlar cuánto cuesta en la Argentina algo que prácticamente es un commodities. Creo que de alguna manera, si bien el camino este va a ir aumentando, me parece que necesariamente el combustible necesariamente tiene que ser de libre competencia y valer lo que vale en el mundo".

Salguero expresó que el precio del combustible en el mundo se equipara al dólar, por ejemplo un valor como el de Chile que se traduce en 1.100 pesos argentinos por litro. "La verdad es que ha sido como muy irresponsable para todos los que anteceden a Javier Milei. Haber tenido poca política energética, o por lo menos trazado un plan político energético más realista, ¿no? Si vos lo pagás más barato, hay alguien que está poniendo el dinero. Y sí o sí, se está cargando el empresario, y ese empresario en el tiempo termina cayéndose, y con él se cae un montón de empleados".

Destacó la empresaria que "la historia muestra eso. Siempre que se intentó contener el precio, después de uno o tres gobiernos terminaron explotando por el aire. Y además muestra que cuando falta la gente no le importa nada, y carga combustible igual".

Y respecto del impacto en la gente, profundizó que "creo que los consumidores, no solo por el combustible, yo creo que va a haber una gran retracción del consumo general, de lo consciente y lo inconsciente, digamos. Se han puesto todas las fichas de que hay que llegar a mayo. O sea, acá está mayo como que la gente va ahí como en automático, pero realmente el dinero no alcanza. El nivel de los salarios no va a acompañar lo que va a pasar a mayo, por lo menos sin querer ser pesimista, ¿no? Yo creo que hay que prepararse un poco para eso".

"Ahora hay que hacer un shock"

Salguero se mostró de acuerdo con las medidas de Milei. "Yo creo que todos de acuerdo no van a estar nunca, ¿no? Y si vos bien ves los factores que se han opuesto, casi que hasta era previsible que se opongan y es sano. Tampoco creo que todo el mundo esté de acuerdo. Sin embargo, a mí me parece que cuando uno está en la guerra, como está poco el del Estado, lo que está en la Argentina, no podemos estar viendo si nos ponemos de acuerdo para ver qué medidas tomar. O sea, esto es como si hay un enfermo que se está muriendo. Uno actúa y habrá tiempo para ver qué estuvo bien, qué estuvo mal y qué cosas corregir. Pero yo creo que ahora hay que hacer un shock, porque la Argentina está muy mal".

También opinó que "un poco se venía hablando, por lo menos en el sector de los combustibles, la tendencia de él (Milei) ha sido, tanto en campaña como después, liberar el mercado. Se hablaba de una serie de medidas que él iba a tomar y que de alguna manera todo el decreto acompañaba con coherencia lo que había dicho".

No obstante, Salguero opinó que "realmente deseo profundamente que las medidas sean aceptadas Pero no me deja de dar un poco de miedo porque yo creo que no puede ser tan libre, tan libre, tan libre (...) Creo que el problema que tenemos cultural no es solamente de un sector, es de todo el mundo. Entonces también darle tanta libertad, desde el empresario hasta... A ver si hay una sociedad que está preparada para esto, ¿no?".